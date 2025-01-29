Bolu’daki faciadan kıl payı kurtuldular! Kahraman baba konuştu

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangından kurtulan Ali Karakurt ve ailesi, alevlerden kaçış anlarını Sabah'a anlattı. İstanbul'dan çıktıkları yarıyıl tatilinden facia ile dönerek büyük korku yaşayan Buke-Ali Karakurt çifti, 6 yaşındaki ikiz oğulları Ayaz ve Baran ile alevlere uykudayken yakalandı. Ali Karakurt yangının başladığı anlarda eşinin koridordan gelen sesleri duyarak kendisini uyandırdığını ve oda kapısını açtığında yoğun dumanın geldiğini gördüğünü belirtti.

"SES YOK YAT UYU DEDİM"

Karakurt, Otele Pazar günü giriş yaptık ve 6. kattaki odamızda kalıyorduk. Gece uyuduğumuz sırada eşim Buke bana "Sesler geliyor" diyerek uyandırdı. Bende uyku sersemi "Ses yok yat uyu" dedim. Ardından otelde büyük bir yangının çıktığını fark ettim.

İKİZLERİ SIRTIMA ALARAK OTELDEN ÇIKTIM

Çocukları uyandırdık ve ikizlerimi sırtıma alıp odadan çıktım. O sırada eşimde beni takip ediyordu. Koridorda yoğun şekilde çok fazla duman vardı. Ben o anlarda hiçbir şeyi düşünmeden dumanların arasına daldım. Eşim ise "Nefes alamıyorum" diyerek odaya geri döndü.