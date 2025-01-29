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Bolu'daki faciadan kıl payı kurtuldular! Kahraman baba konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 13:16 Güncelleme: 29.01.2025 13:19
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Bolu’daki faciadan kıl payı kurtuldular! Kahraman baba konuştu

Bolu Kartalkaya'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve Türkiye'yi derin yasa boğan Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin kurtulan mağdurların yeni hikayeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tatil için gittikleri otelde yangına yakalanan Karakurt ailesi, ikiz oğullarıyla yangından kurtulma anlarını anlattı. Eşi Buke, 6 yaşındaki ikizleri Ayaz ve Baran ile yangından kaçmaya çalışan Ali Karakurt o anları 'İkizleri sırtıma alıp alevlerin arasına daldım. Yoğun duman altında ben yolu bularak, eşim ise 6. kattaki sundurmanın üzerinden atlayarak kurtuldu' ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangından kurtulan Ali Karakurt ve ailesi, alevlerden kaçış anlarını Sabah'a anlattı. İstanbul'dan çıktıkları yarıyıl tatilinden facia ile dönerek büyük korku yaşayan Buke-Ali Karakurt çifti, 6 yaşındaki ikiz oğulları Ayaz ve Baran ile alevlere uykudayken yakalandı. Ali Karakurt yangının başladığı anlarda eşinin koridordan gelen sesleri duyarak kendisini uyandırdığını ve oda kapısını açtığında yoğun dumanın geldiğini gördüğünü belirtti.

"SES YOK YAT UYU DEDİM"

Karakurt, Otele Pazar günü giriş yaptık ve 6. kattaki odamızda kalıyorduk. Gece uyuduğumuz sırada eşim Buke bana "Sesler geliyor" diyerek uyandırdı. Bende uyku sersemi "Ses yok yat uyu" dedim. Ardından otelde büyük bir yangının çıktığını fark ettim.

İKİZLERİ SIRTIMA ALARAK OTELDEN ÇIKTIM

Çocukları uyandırdık ve ikizlerimi sırtıma alıp odadan çıktım. O sırada eşimde beni takip ediyordu. Koridorda yoğun şekilde çok fazla duman vardı. Ben o anlarda hiçbir şeyi düşünmeden dumanların arasına daldım. Eşim ise "Nefes alamıyorum" diyerek odaya geri döndü.

Otel yangınından kurtulan Ali- Buke Karakurt çifti (Sabah)Otel yangınından kurtulan Ali- Buke Karakurt çifti (Sabah)

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

6 yaşındaki oğullarını sırtına alan baba; "Her yer duman altındaydı ve göz gözü görmüyordu. İnsanlar can haliyle bağırıyorlar ve yardım istiyorlardı. Allah yardım etti de ben yolu buldum. Verilmiş sadakamız varmış. 6. kattaki lobiye indim ve sonra dışarı çıkarak kurtulduk" dedi.

Buke Karakurt ikizleri Ayaz ve Baran Karakurt (Sabah) Buke Karakurt ikizleri Ayaz ve Baran Karakurt (Sabah)

ATLAYARAK KURTULDU

Yangın anlarında eşi Buke Karakurt ise yoğun duman nedeniyle odaya geri döndü ve 6. kattan 3 kat aşağıdaki sundurmanın üzerine atlayarak kurtuldu. Ali Karakurt, "Eşim çok şükür iyi, sadece kollarında küçük yaralar var. İkizlerimizin de sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

YANGININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ HABERLERDEN ÖĞRENDİK

Ali Karakurt yangından kurtulduktan sonra kendi imkanlarıyla İstanbul'daki gittiklerini, eve döndüklerinde ise haberlerde yangının faciasını izleyince facianın boyutunu anladıklarını belirtti. Karakurt, "Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha böyle bir faciayı yaşatmasın" dedi.

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Bolu’daki faciadan kıl payı kurtuldular! Kahraman baba konuştu Bolu’daki faciadan kıl payı kurtuldular! Kahraman baba konuştu Bolu’daki faciadan kıl payı kurtuldular! Kahraman baba konuştu
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