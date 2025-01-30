Bolu'daki otel faciasında yürek yakan sözler: Benim yangınımı kim söndürecek?
Kartalkaya'da yaşanan otel faciasında eşini ve kızını kaybeden iş adamı Rıfat Doğan, kızının kendisine attığı son mesajın "İyi geceler babacığım, öptüm" olduğunu belirtti. Doğan, ailesiyle son görüşmesini anlatırken, oteldeki ihmaller zincirine de dikkat çekti. Kayınpederi Yusuf Yaman ise gözyaşları içinde, "Benim yangınımı kim söndürecek? Ben yanıyorum" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:30