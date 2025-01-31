31 Ocak 2025, Cuma
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Bolu'daki yangın faciasının ayrıntılı tespit raporu savcılıkta

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 13:27 Güncelleme: 31.01.2025 13:28
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Bolu’daki yangın faciasının ayrıntılı tespit raporu savcılıkta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit raporunu yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada binaya ʺağır hasarlıʺ raporu verildiği hatırlatıldı (AA)Bakanlıktan yapılan açıklamada binaya ʺağır hasarlıʺ raporu verildiği hatırlatıldı (AA)

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

İnceleme tespit raporunda 4. ve 5. kat detayları dikkat çekti (AA)İnceleme tespit raporunda 4. ve 5. kat detayları dikkat çekti (AA)

"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."

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Bolu’daki yangın faciasının ayrıntılı tespit raporu savcılıkta Bolu’daki yangın faciasının ayrıntılı tespit raporu savcılıkta Bolu’daki yangın faciasının ayrıntılı tespit raporu savcılıkta
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