Bolu’daki yangın faciasında eşini ve kızını kaybetti! Acılı baba konuştu: Bu kadar insana tabut yapmışlar

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA) YOLU EŞİ GÖSTERMİŞ Dışarı çıktıklarında her tarafın karanlık olduğunu aktaran Suyolcu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Aydınlatma yoktu. Ben o panikle merdiveni geçmişim, Müge gösterdi. 'Yavuz burası.' dedi. Bize yolu gösterdi. Çok büyük panik vardı. Yoğun duman etkilemeye başladı. İnerken düştüm, Müge seslendi, 'İyiyim.' dedim. Dördüncü kata kadar inebildik ama duman daha da yoğunlaşmıştı. Dumanı içimize çeke çeke indik. Eşim ve kızım hemen arkadaydı, muhtemelen düştüler. Duman onları çok etkiledi. Ben oğlumla çıktım, kızım ve Müge kaldı. O sırada oğlumla her şeyi anladık. Çünkü alevler düşüyordu, o taraf artık ulaşılamaz hale geldi. Uçuruma bakan dördüncü ve beşinci kat şerit halinde yanıyordu. Diğer taraflar dumandı. Dördüncü kattan sonra duman az hafifledi. Ben ve oğlum birinci kattan çıktım."

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA) Suyolcu, oğlunu başka bir otele bıraktıktan sonra eşini ve kızını kurtarmak için otele girmeyi çok denediğini ama başaramadığını kaydetti. Otelde yangınla ilgili gerekli önlemlerin olmadığını savunan Suyolcu, "İnsanlar uyandırılabilseydi, bir siren, bir korna herhangi bir şey olsaydı, can kaybı az olurdu. Çocuktu ölenler, aileler çocukları kurtarabilmek için bazı şeyler denediler. Çok zor, benim hikayem bu. Belki biz o merdivenden inen son kişileriz. Gerisi yukarıda kaldı." diye konuştu.