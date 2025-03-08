Omega-3 eksikliğinin belirtileri neler? Günlük alımı ne kadar olmalı?

-Pıhtılaşma riskini azaltır, trigliseritleri düşürür. -Romatoid artrit, egzama ve kuru göz hastalığını iyileştirebilir. -Ruh halini düzenleyerek depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletebilir. -Bebeklerin beyin ve retina gelişiminde kritik rol oynar.

-Kuru, kırılgan cilt ve üst kollarda pürüzlü doku -Kuru gözler -Eklem ağrısı -Düşük ruh hali ve konsantrasyon eksikliği

Omega-3 İçin En Zengin Gıdalar

-100g uskumru = 5,5g omega-3

-100g somon = 4g omega-3

-100g sardalya = 3g omega-3

-100g hamsi = 2,1g omega-3

GÜNLÜK OMEGA-3 İHTİYACI NE KADAR?

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, sağlıklı bireyler haftada en az iki kez omega-3 bakımından zengin balık tüketmelidir. Kalp-damar hastalığı olan bireyler ise ek takviyelerle destek alabilir.

Sağlıklı bireyler: 1,6 g (erkekler) – 1,1 g (kadınlar)

Hamile ve emziren kadınlar: 1,4 g

EPA + DHA miktarı (kalp sağlığı için): Günlük 250 mg

Omega-3 ihtiyacınızı karşılamak için yağlı balıkları (somon, sardalya, uskumru, hamsi) beslenmenize dahil edebilir veya besin desteği olarak takviyeler kullanabilirsiniz.

Kaynak: AA