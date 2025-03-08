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Omega-3 eksikliğinin belirtileri neler? Günlük alımı ne kadar olmalı?

Omega-3, eklem ağrılarını hafifletmek, cildi dolgunlaştırmak ve yaşlanma sürecini geciktirmek gibi birçok faydasıyla bilinen önemli bir takviyedir. Ancak vücudun bu sağlıklı yağ asitlerinden ne kadarına ihtiyacı olduğu ve eksikliğinin nasıl anlaşılacağı merak konusu. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:37
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Omega-3 eksikliğinin belirtileri neler? Günlük alımı ne kadar olmalı?

Genellikle somon ve sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan Omega-3, kalp hastalığı riskini azaltmaktan bunamayı önlemeye, eklem ağrılarını hafifletmeye kadar birçok sağlık yararı sunuyor.

Kaynak: AAKaynak: AA

Omega-3'ün gücünü ortaya koyan en son araştırma, sağlık süremizi (sağlıklı aktif yaşamımızı) nasıl uzatabileceğimizi belirlemek üzere yola çıkan Do-Health klinik çalışmasıdır.

Do-Health, beş Avrupa ülkesinden 70 yaş üstü 2.000'den fazla sağlıklı insanı işe aldı ve çeşitli müdahalelerin etkisini ölçtü. Araştırmada günlük bir omega-3 takviyesinin katılımcıların enfeksiyon oranını %13 azalttığını ve %10 düşürdüğünü bulunmuştu.

Kaynak: AAKaynak: AA

Bu ay yayınlanan yeni bir makalede, araştırma ekibi ayrıca üç yıl boyunca omega-3 alanların, biyolojik belirteçlerle ölçüldüğü üzere, denemedeki diğer kişilere göre üç ay daha az yaşlandığı sonucuna vardı.

OMEGA-3 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

-Kuru, kırılgan cilt ve üst kollarda pürüzlü doku
-Kuru gözler
-Eklem ağrısı
-Düşük ruh hali ve konsantrasyon eksikliği

SAĞLIĞA FAYDALARI

-Pıhtılaşma riskini azaltır, trigliseritleri düşürür.
-Romatoid artrit, egzama ve kuru göz hastalığını iyileştirebilir.
-Ruh halini düzenleyerek depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletebilir.
-Bebeklerin beyin ve retina gelişiminde kritik rol oynar.

Kaynak: AAKaynak: AA

Omega-3 İçin En Zengin Gıdalar

-100g uskumru = 5,5g omega-3
-100g somon = 4g omega-3
-100g sardalya = 3g omega-3
-100g hamsi = 2,1g omega-3

GÜNLÜK OMEGA-3 İHTİYACI NE KADAR?

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, sağlıklı bireyler haftada en az iki kez omega-3 bakımından zengin balık tüketmelidir. Kalp-damar hastalığı olan bireyler ise ek takviyelerle destek alabilir.

Sağlıklı bireyler: 1,6 g (erkekler) – 1,1 g (kadınlar)
Hamile ve emziren kadınlar: 1,4 g
EPA + DHA miktarı (kalp sağlığı için): Günlük 250 mg

Omega-3 ihtiyacınızı karşılamak için yağlı balıkları (somon, sardalya, uskumru, hamsi) beslenmenize dahil edebilir veya besin desteği olarak takviyeler kullanabilirsiniz.

Kaynak: AAKaynak: AA

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