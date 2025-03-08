Omega-3 eksikliğinin belirtileri neler? Günlük alımı ne kadar olmalı?

Genellikle somon ve sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan Omega-3, kalp hastalığı riskini azaltmaktan bunamayı önlemeye, eklem ağrılarını hafifletmeye kadar birçok sağlık yararı sunuyor.
Omega-3'ün gücünü ortaya koyan en son araştırma, sağlık süremizi (sağlıklı aktif yaşamımızı) nasıl uzatabileceğimizi belirlemek üzere yola çıkan Do-Health klinik çalışmasıdır.
Do-Health, beş Avrupa ülkesinden 70 yaş üstü 2.000'den fazla sağlıklı insanı işe aldı ve çeşitli müdahalelerin etkisini ölçtü. Araştırmada günlük bir omega-3 takviyesinin katılımcıların enfeksiyon oranını %13 azalttığını ve %10 düşürdüğünü bulunmuştu.
Bu ay yayınlanan yeni bir makalede, araştırma ekibi ayrıca üç yıl boyunca omega-3 alanların, biyolojik belirteçlerle ölçüldüğü üzere, denemedeki diğer kişilere göre üç ay daha az yaşlandığı sonucuna vardı.
OMEGA-3 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ
-Kuru, kırılgan cilt ve üst kollarda pürüzlü doku
-Kuru gözler
-Eklem ağrısı
-Düşük ruh hali ve konsantrasyon eksikliği
SAĞLIĞA FAYDALARI
-Pıhtılaşma riskini azaltır, trigliseritleri düşürür.
-Romatoid artrit, egzama ve kuru göz hastalığını iyileştirebilir.
-Ruh halini düzenleyerek depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletebilir.
-Bebeklerin beyin ve retina gelişiminde kritik rol oynar.
Omega-3 İçin En Zengin Gıdalar
-100g uskumru = 5,5g omega-3
-100g somon = 4g omega-3
-100g sardalya = 3g omega-3
-100g hamsi = 2,1g omega-3
GÜNLÜK OMEGA-3 İHTİYACI NE KADAR?
Amerikan Kalp Derneği'ne göre, sağlıklı bireyler haftada en az iki kez omega-3 bakımından zengin balık tüketmelidir. Kalp-damar hastalığı olan bireyler ise ek takviyelerle destek alabilir.
Sağlıklı bireyler: 1,6 g (erkekler) – 1,1 g (kadınlar)
Hamile ve emziren kadınlar: 1,4 g
EPA + DHA miktarı (kalp sağlığı için): Günlük 250 mg
Omega-3 ihtiyacınızı karşılamak için yağlı balıkları (somon, sardalya, uskumru, hamsi) beslenmenize dahil edebilir veya besin desteği olarak takviyeler kullanabilirsiniz.