Orman yürüyüşü nasıl ölümle bitti? Ece Gürel arkasında sırlar bırakarak gitti

Kaybolduğu ormanda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hepimizi umutlandırmış tarifsiz bir mutluluk yaşatmıştı. Ancak ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti. Peki, o ana kadar ne yaptı, yürüyerek ne kadar bir mesafe kaydetti? Sıradan bir yürüyüş olmaktan çıkaran neydi? Akıllarda bir sürü soru var. İhtimaller konuşuluyor ve değerlendiriliyor. Ama henüz net bir cevabı yok bu soruların. Ece Gürel'in ölüm nedenine ilişkin yeni bilgiler de var. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli değerlendirmelerde bulundu.

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