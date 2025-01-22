Almanya’da doktor seri katil skandalı! 60 kişiyi nasıl öldürdü? Kan donduran detay ortaya çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, palyatif bakım ünitesinde görevli Johannes M. (40) adlı hekime yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. Almanya mrekezli haber sitesi Bild'in haberine göre hekimin, en az 60 hastasını kasten öldürdüğü şüphesiyle ilgili yapılan incelemelerde, şimdiye kadar 10 hastanın mezarlarının açıldığı bildirildi.
YENİ İPUÇLARI ORTAYA ÇIKTI
Berlin Savcılığı Sözcüsü Sebastian Büchner, daha önce sadece 8 ölüm vakası üzerinden yürütülen soruşturmanın, yeni bulgular ışığında daha fazla ölüm vakasını içerebileceğini belirtti. İncelemeler, Johannes M.'nin geçmişte çalıştığı farklı döneme ait 60'tan fazla ölüm vakasını kapsayacak şekilde genişletildi.
"CİNAYET İŞLEME DÜRTÜSÜ OLABİLİR"
Savcılık, geçen yıl ağustos ayında tutuklanan Johannes M.'nin, hastalarını öldürme eylemini cinayet işleme dürtüsüyle gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Ayrıca, doktorun bazı hastalarını öldürdükten sonra geride iz bırakmamak için evleri kundakladığı bilgisi de soruşturmaya dahil edildi.
AKILLARA HÖGELL OLAYINI GETİRDİ
Johannes M.'nin eylemleri, Almanya'da tarihe geçen Niels Högel vakasını hatırlatıyor. Högel, 2000-2005 yılları arasında Oldenburg ve Delmenhorst hastanelerinde 87 hastayı öldürmekle suçlanmış, 2019 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Johannes M.'nin olayları, Högel'in işlediği suçlarla benzerlik gösterdiği için, soruşturma hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkatle takip ediliyor.