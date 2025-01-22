Almanya’da doktor seri katil skandalı! 60 kişiyi nasıl öldürdü? Kan donduran detay ortaya çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, palyatif bakım ünitesinde görevli Johannes M. (40) adlı hekime yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. Almanya mrekezli haber sitesi Bild'in haberine göre hekimin, en az 60 hastasını kasten öldürdüğü şüphesiyle ilgili yapılan incelemelerde, şimdiye kadar 10 hastanın mezarlarının açıldığı bildirildi.

YENİ İPUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Berlin Savcılığı Sözcüsü Sebastian Büchner, daha önce sadece 8 ölüm vakası üzerinden yürütülen soruşturmanın, yeni bulgular ışığında daha fazla ölüm vakasını içerebileceğini belirtti. İncelemeler, Johannes M.'nin geçmişte çalıştığı farklı döneme ait 60'tan fazla ölüm vakasını kapsayacak şekilde genişletildi.