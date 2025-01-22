Deprem uzmanlarından uyarı: "Bölgede deprem fırtınası yaşanabilir"

Deprem Çanakkale başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi geniş bir çevrede hissedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede bir deprem fırtınası yaşanabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir (AA)

SÖZBİLİR 1944 YILINDAKİ DEPREMİ ANIMSATTI

Prof. Dr. Sözbilir, 6 Ekim 1944'te Edremit Körfezi merkezli bir depremin meydana geldiğini; 6,8 büyüklüğünde olup 20 saniye kadar süren bu depremde 73 can kaybının olduğunu, 2 bin 200'den fazla binanın hasar gördüğünü anımsattı.

Söz konusu depremin 9 şiddetinde hissedildiğini anlatan Sözbilir, "Bu depremde Edremit Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca Behram ile Akçay arasında 35 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu. Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5,3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü." diye konuştu.