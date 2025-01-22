Deprem uzmanlarından uyarı: "Bölgede deprem fırtınası yaşanabilir"

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün gece 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 8,65 kilometre derinlikte yaşandı.
Deprem Çanakkale başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi geniş bir çevrede hissedildi.
DEPREM İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Sosyal medyada depremin İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı.
Depremin ardından iki yer bilimciden önemli açıklamalar geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede bir deprem fırtınası yaşanabileceğini söyledi.
SÖZBİLİR 1944 YILINDAKİ DEPREMİ ANIMSATTI
Prof. Dr. Sözbilir, 6 Ekim 1944'te Edremit Körfezi merkezli bir depremin meydana geldiğini; 6,8 büyüklüğünde olup 20 saniye kadar süren bu depremde 73 can kaybının olduğunu, 2 bin 200'den fazla binanın hasar gördüğünü anımsattı.
Söz konusu depremin 9 şiddetinde hissedildiğini anlatan Sözbilir, "Bu depremde Edremit Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca Behram ile Akçay arasında 35 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu. Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5,3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü." diye konuştu.
"YIKICI DEPREM RİSKİ YOK"
Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, bugünkü depremin ise Edremit Körfezi içindeki D-B uzanımlı normal fay türündeki bir faylanma mekanizması ile 5.0-5.3 büyüklüğündeki depremin oluştuğunu anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda tetiklenmiş bir deprem olarak kabul edilebilir. Edremit ve Behramkale fayları Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri sınıfında değerlendirilmektedir. Edremit Fayı'nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur."
"DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR"
Sözbilir dikkat çekici bir de uyarıda bulundu.
Dün gece yaşanan depremin Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında yaşandığına dikkat çeken Sözbilir, "Büyüklüğü 5,3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir." diye konuştu.
NACİ GÖRÜR İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nin stres biriktirdiğine dikkat çekti.
Depremin Edremit Fay Zonu'nda gerçekleştiğini belirten görür, bu fay zonunun Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun güney kolunu temsil ettiğini söyledi.
Görür, aynı bölgede 1944 yılında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremi anımsattı.
"Korkutucu bir deprem olmuştu." diyen Naci Görür, "Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor." ifadesini kullandı.