Başkan Erdoğan’dan MKYK’da Bolu’daki yangın faciasıyla ilgili net mesaj

Başkan Erdoğan, MKYK'da Bolu faciasının tüm sorumlularının cezasını çekeceğini vurguladı (A Haber arşiv)



"ARKADAŞIMIZ DAHİ OLSA CEZASINI ALACAK"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanmıştı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başkan Erdoğan'ın, Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak." dediği öğrenildi.