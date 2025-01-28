Başkan Erdoğan'dan MKYK'da Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili net mesaj
Başkan Erdoğan, dün (27 Ocak 2025) yapılan AK Parti MKYK'nın ana gündem konularından biri Bolu'da yaşanan yangın faciasıydı. Başkan Erdoğan'ın, toplantıda üzerine basa basa 'Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak.' dediği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangına ilişkin MKYK üyelerine, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi.
"ARKADAŞIMIZ DAHİ OLSA CEZASINI ALACAK"
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanmıştı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başkan Erdoğan'ın, Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak." dediği öğrenildi.
BAKANLAR SÜRECİ ANLATTI
Toplantıda bakanlar da gelen sorular üzerine söz aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, itfaiye ile ilgili denetimlerin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ise Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattığı belirtildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini ifade etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması teklifi vereceklerini söylediği öğrenildi.