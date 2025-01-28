78 kişiye mezar olmuştu! Bolu'daki yangın faciası için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında faciasında 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralanmıştı. TBMM Genel Kurulu, bütün parti gruplarının Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin araştırma önergelerini görüşmek üzere toplandı. Önergelerin birleştirilerek görüşüldüğü Genel Kurulda, yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta bu konuda yapılacak soruşturma ve araştırmanın sonuna kadar her alanda ve her konuda kararlılıkla ve titizlikle devam edeceğini vurguladı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralanmıştı.
TBMM Genel Kurulu, bütün parti gruplarının Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin araştırma önergelerini görüşmek üzere toplandı.
Önergelerin birleştirilerek görüşüldüğü Genel Kurulda, yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.
"ÇOK YÖNLÜ ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI"
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da yangının herkesi derinden üzdüğünü vurguladı. Yangının sorumlularına gereken cezanın verileceğini dile getiren Uslu, şöyle konuştu: "AK Parti olarak konunun takipçisi olacağız. Otel yangınında hatası, ihmali, usulsüzlüğü bulunan kim varsa, hangi kurumsa, mutlaka yargıya hesabını verecektir. Bu sürecin şeffaflığa, açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Çok yönlü adli ve idari süreç başlatıldı. Hiçbir şekilde biz bu meselenin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Yüksek hassasiyetle sürecin takipçisi olacağız."
Uslu, Araştırma Komisyonunun, yangını araştıracağının, benzer olayların bir daha yaşanmaması için atılması gereken adımları belirleyeceğinin altını çizdi.
Yangınla ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Uslu, otelde temel yangın tedbirlerinin eksik olduğunun görüldüğünü belirtti.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da Araştırma Komisyonunun kurulmasının, benzer olayların yaşanmaması için atılacak önemli adımlar arasında yer aldığını vurguladı.
Gerekli adımları kararlı şekilde atacaklarının altını çizen Uygur, idari ve adli soruşturmaların sürdüğünü anımsattı.
Belgin Uygur, ihmali ya da kusuru olanların yargı önünde hesap vereceğini dile getirdi.
KOMİSYON KURULMASI KABUL EDİLDİ
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.
22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.
Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
"EKSİKLİK VARSA TAMAMLANACAK"
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta bu konuda yapılacak soruşturma ve araştırmanın sonuna kadar her alanda ve her konuda kararlılıkla ve titizlikle devam edeceğini vurguladı. Usta, "Varsa bir sorumlusu, bu facianın tekrar edilmemesi için ortaya çıkarılması, varsa eksiklerin tamamlanması hepimizin görevi ve sorumluluğu. Ortak iradenin Mecliste sergilenmesi çok anlamlı. Komisyonda da gerekli araştırmalar ve incelemeler yapılacak. Özellikle mevzuat noktasında bir eksik ve açık varsa konunun tamamlanması için milletvekilleri olarak, birinci derecede kanun yapma, mevzuatı düzenleme konusunda yetkililer olarak eksikleri de tamamlamak için büyük çaba ve gayret içerisinde olacağız" ifadesini kullandı.
"ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR"
Yangınla ilgili inceleme ve soruşturmaların devam ettiğini de kaydeden Usta, "Çalışma Bakanlığının 4 müfettişi, Adalet Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısı, Turizm Bakanlığının 2 müfettişi ve yine Adalet Bakanlığımız tarafından da görevlendirilen 8 kişilik bir bilirkişi heyetiyle araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 19 kişi tutuklandı, 100'ü aşkın kişinin de ifadesine başvuruldu" bilgisini verdi.
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