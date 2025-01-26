Ölüm otelinin sorumluları için hesap vakti! Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı | Tutuklu sayısı 19’a yükseldi

Şüpheliler arasında Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü de bulunuyor.

TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de tutuklanmasına karar verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

GAZELLE OTEL KAPANIYOR

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır. Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

İLK TUTUKLAMALARDA 9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Daha önce gözaltına alınan 14 kişiden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlardan 6 kişi tutuklanmıştı. İş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

MİMAR SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan otelin mimarı serbest bırakıldı.