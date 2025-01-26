Ölüm otelinin sorumluları için hesap vakti! Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı | Tutuklu sayısı 19'a yükseldi
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de gerçekleşen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor. Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bolu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü ve personel müdürü tutuklandı. Öte yandan Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir tutuklandı.Böylece tutuklu sayısı 19'a yükseldi.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü ve personel müdürü tutuklandı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
6 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BOLU BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI
Savcılıkta işlemleri devam eden 4 şüpheliden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Çoşkun ve İtfaiye personeli İrfan Acar tutuklama talebi ile sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı ve böylece tutuklu sayısı 18'e yükseldi.
TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ
Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de tutuklanmasına karar verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.
GAZELLE OTEL KAPANIYOR
Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır. Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
İLK TUTUKLAMALARDA 9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Daha önce gözaltına alınan 14 kişiden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlardan 6 kişi tutuklanmıştı. İş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.
MİMAR SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan otelin mimarı serbest bırakıldı.