Gıda teröristleri ifşalandı! Peynir ve zeytinyağlarında vatandaşa büyük tuzak

Firma Adı: TEKTAŞ PETROL İNŞAAT MOBİLYA GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: SÜTLÜCE Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 GR) Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması Parti/Seri No: 164 İlçe: Merkez İl: Muş Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Firma Adı: MAĞ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: ÇAMOLUK Ürün Adı: Geleneksel Tereyağı Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti Parti/Seri No: 8823 İlçe: Bayrampaşa İl: İstanbul Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Firma Adı: MAĞ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: ONUR GÜNTAY Ürün Adı: Tereyağı Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti Parti/Seri No: 8744 İlçe: Bayrampaşa İl: İstanbul Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Firma Adı: FATMA KAHRAMAN Marka: LUX AYVALIK Ürün Adı: Naturel Sızma Zeytinyağı 5L Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti Parti/Seri No: 0101 İlçe: Bayrampaşa İl: İstanbul Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Firma Adı: MAĞ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: KARADENİZ AKBİR Ürün Adı: Tereyağı Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti Parti/Seri No: 3258 İlçe: Bayrampaşa İl: İstanbul Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Firma Adı: TEKTAŞ PETROL İNŞAAT MOBİLYA GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Marka: UFUKBEY Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması Parti/Seri No: 284 İlçe: Merkez İl: Muş Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Firma Adı: YEŞİLAY SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Marka: YEŞİLAY

Ürün Adı: Yeşilay Az Yağlı Taze Beyaz Peynir

Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması

Parti/Seri No: 12.09.2024

İlçe: Odunpazarı

İl: Eskişehir

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Firma Adı: SEÇAL SÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Marka: PAYSÜT

Ürün Adı: Taze Beyaz Peynir

Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması

Parti/Seri No: 02.03.25

İlçe: Gediz

İl: Kütahya

Gönül isimli markada zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Firma Adı: GÖNÜL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞLARI-GÖNÜL OCAK

Marka: GÖNÜL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞLARI-GÖNÜL OCAK

Ürün Adı: Soğuk Sıkım Erken Hasat Yeşil Zeytinyağı-Gönül Ocak 1L

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti/Seri No: 020124

İlçe: Mudanya

İl: Bursa

Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Firma Adı: BİDECI TUGAY-TUGAY DEMİRKOL

Ürün Adı: Pide İç Harcı

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti

Parti/Seri No: 22.10.2024

İlçe: Sarıgöl

İl: Manisa

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Firma Adı: EGENATURA İLAÇ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Marka: EGENATURA

Ürün Adı: Naturel Sızma Zeytinyağı (Erken Hasat, Soğuk Sıkım)

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti/Seri No: 290225

İlçe: Salihli

İl: Manisa

Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Kılınç isimli kaşar peynirinin de yağ oranlarında düşüklük tespit edildi.

Firma Adı: KILINÇ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYV. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Marka: KILINÇ

Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000GR)

Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması

Parti/Seri No: 2709

İlçe: Mut

İl: Mersin

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Firma Adı: ABBAS BABA ZEYTİNCİLİK-ERHAN ÇERÇİ

Ürün Adı: Zeytinyağı

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti/Seri No: -

İlçe: Tarsus

İl: Mersin

Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Firma Adı: CENTUAR GIDA İLAÇ KOZMETİK VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ferhat Paşa Mah. 22. Sok. No:27/A Ataşehir/İstanbul

Marka: EXTRA COREKS DRINK

Ürün Adı: Karışık Meyve Aromalı Bitki Karışımlı İçecek

Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti

Parti/Seri No: 2704-A26

İlçe: Ataşehir

İl: İstanbul

Ürün Grubu: Alkolsüz İçecekler