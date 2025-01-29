Gıda teröristleri ifşalandı! Peynir ve zeytinyağlarında vatandaşa büyük tuzak

Tarım ve Orman Bakanlığı 29 Ocak tarihine ilişkin taklit ve tağşiş listesini paylaştı. Sağlık teröristlerin yaptığı hileleri gözler önüne seren listede özellikle kaşar peyniri ve zeytinyağlarında yapılan hileler dikkat çekti.
SÜT ÜRÜNLERİ LİSTEDE
Bakanlığın açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde başı süt ve süt ürünlerinde yapılan hileler ön plana çıktı.
İşte o ürünler ve üreticileri...
Firma Adı: MAĞ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: KARADENİZ AKBİR
Ürün Adı: Tereyağı
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 3258
İlçe: Bayrampaşa
İl: İstanbul
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma Adı: FATMA KAHRAMAN
Marka: LUX AYVALIK
Ürün Adı: Naturel Sızma Zeytinyağı 5L
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 0101
İlçe: Bayrampaşa
İl: İstanbul
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma Adı: MAĞ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ONUR GÜNTAY
Ürün Adı: Tereyağı
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 8744
İlçe: Bayrampaşa
İl: İstanbul
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma Adı: MAĞ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ÇAMOLUK
Ürün Adı: Geleneksel Tereyağı
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 8823
İlçe: Bayrampaşa
İl: İstanbul
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma Adı: TEKTAŞ PETROL İNŞAAT MOBİLYA GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: SÜTLÜCE
Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 GR)
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 164
İlçe: Merkez
İl: Muş
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma Adı: TEKTAŞ PETROL İNŞAAT MOBİLYA GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Marka: UFUKBEY
Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 284
İlçe: Merkez
İl: Muş
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma Adı: TEKTAŞ PETROL İNŞ. MOB. GIDA TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 284
İlçe: Merkez
İl: Muş
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma Adı: YEŞİLAY SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Marka: YEŞİLAY
Ürün Adı: Yeşilay Az Yağlı Taze Beyaz Peynir
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 12.09.2024
İlçe: Odunpazarı
İl: Eskişehir
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma Adı: SEÇAL SÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: PAYSÜT
Ürün Adı: Taze Beyaz Peynir
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 02.03.25
İlçe: Gediz
İl: Kütahya
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma Adı: GÖNÜL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞLARI-GÖNÜL OCAK
Marka: GÖNÜL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞLARI-GÖNÜL OCAK
Ürün Adı: Soğuk Sıkım Erken Hasat Yeşil Zeytinyağı-Gönül Ocak 1L
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 020124
İlçe: Mudanya
İl: Bursa
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma Adı: BİDECI TUGAY-TUGAY DEMİRKOL
Ürün Adı: Pide İç Harcı
Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
Parti/Seri No: 22.10.2024
İlçe: Sarıgöl
İl: Manisa
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma Adı: EGENATURA İLAÇ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Marka: EGENATURA
Ürün Adı: Naturel Sızma Zeytinyağı (Erken Hasat, Soğuk Sıkım)
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 290225
İlçe: Salihli
İl: Manisa
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma Adı: KILINÇ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYV. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Marka: KILINÇ
Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000GR)
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 2709
İlçe: Mut
İl: Mersin
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma Adı: ABBAS BABA ZEYTİNCİLİK-ERHAN ÇERÇİ
Ürün Adı: Zeytinyağı
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: -
İlçe: Tarsus
İl: Mersin
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma Adı: CENTUAR GIDA İLAÇ KOZMETİK VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Ferhat Paşa Mah. 22. Sok. No:27/A Ataşehir/İstanbul
Marka: EXTRA COREKS DRINK
Ürün Adı: Karışık Meyve Aromalı Bitki Karışımlı İçecek
Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti
Parti/Seri No: 2704-A26
İlçe: Ataşehir
İl: İstanbul
Ürün Grubu: Alkolsüz İçecekler