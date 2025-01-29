Gıda teröristleri ifşalandı! Peynir ve zeytinyağlarında vatandaşa büyük tuzak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 29 Ocak tarihinde açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde, özellikle süt ve süt ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekiyor. Kaşar peyniri ve zeytinyağı gibi ürünlerde gerçekleştirilen usulsüzlükler, gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Bakanlık, bu tür hileli ürünlerin üreticilerini belirleyerek, tüketicilerin sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için denetimlerini artıracaklarını duyurdu. İşte gıda teröristlerinin listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:42 PAYLAŞ ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı 29 Ocak tarihine ilişkin taklit ve tağşiş listesini paylaştı. Sağlık teröristlerin yaptığı hileleri gözler önüne seren listede özellikle kaşar peyniri ve zeytinyağlarında yapılan hileler dikkat çekti. SÜT ÜRÜNLERİ LİSTEDE Bakanlığın açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde başı süt ve süt ürünlerinde yapılan hileler ön plana çıktı. İşte o ürünler ve üreticileri... Firma Adı: MAĞ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Marka: KARADENİZ AKBİR

Ürün Adı: Tereyağı

Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

Parti/Seri No: 3258

İlçe: Bayrampaşa

İl: İstanbul

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri Lüx Ayvalık isimli zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Firma Adı: FATMA KAHRAMAN

Marka: LUX AYVALIK

Ürün Adı: Naturel Sızma Zeytinyağı 5L

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti/Seri No: 0101

İlçe: Bayrampaşa

İl: İstanbul

Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar Firma Adı: MAĞ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Marka: ONUR GÜNTAY

Ürün Adı: Tereyağı

Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

Parti/Seri No: 8744

İlçe: Bayrampaşa

İl: İstanbul

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri İstanbul'daki Onur Güntay marka tereyağından bitkisel yağ tespiti yapıldı. Firma Adı: MAĞ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Marka: ÇAMOLUK

Ürün Adı: Geleneksel Tereyağı

Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

Parti/Seri No: 8823

İlçe: Bayrampaşa

İl: İstanbul

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri Firma Adı: TEKTAŞ PETROL İNŞAAT MOBİLYA GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Marka: SÜTLÜCE

Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 GR)

Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması

Parti/Seri No: 164

İlçe: Merkez

İl: Muş

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Sütlüce isimli kaşarın yağ oranında düşüklük tespit edildi. Firma Adı: TEKTAŞ PETROL İNŞAAT MOBİLYA GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Marka: UFUKBEY

Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması

Parti/Seri No: 284

İlçe: Merkez

İl: Muş

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri