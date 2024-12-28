Anne Yüksel Güran son savunmasında ne dedi?

Narin Güran davasında sanıkların son savunmaları alınırken, şüphelilerden anne Yüksel Güran da kürsüye gelerek kendisini savundu. Türkiye'nin kilitlendiği davada anne Yüksel Güran, olayın yaşandığı güne ait yaşananları anlattı.
İşte anne Yüksel Güran'ın son savunmasında söyledikleri:
Tüm annelere sesleniyorum. Bir anne birincü gün mahkemede ayağa kalktı 'başın sağolsun' dedi bana. O kadar mutlu oldum ki... Bir insan bana 'başın sağolsun' dememişti bugüne kadar. Hiç fırsatımız olmadı, bırakmadılar. Bu salonun içerisinde insanlar toplanmış, ben bir anayım evladımı kaybetmişim bizi katil gösteriyorlar.
Hayatımı anlatacağım. Ben Arif ile evlendiğimde asla yalan söylemeyeceğimize söz verdim. Hiçbir zaman kendi ekmeğiyle büyüttüğü çocuklarına kötü bir şey yapmadı, hiçbir gün evde şiddet olmadı. 7 çocuğumuz oldu.
17 sene önce kızım Tülin'i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Dar Kapı Hastanesi'nde vefat etti. Herkes biliyor, raporlar da ortada. Kızım engelliydi. Oraya kadar kızımı kaybettim. Şimdi de bu dosya ile beni suçladılar. Sonra karakoldayım ve benimle oradaki görevliler benimle alay ediyor. Sen neden ameliyat oldun diye benimle alay etti.
NARİN'İN SON İSTEĞİ
Narin benden gelinlik, topuz toka istedi o gün. Söz verdim, yarın alacağım dedim. Bırakmadılar sözümü yerine getireyim. Bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim, kefen giydirdiler. Kefeni de tabutunu da mezarını da görmedim halen. Evimizi, hayalimi yıktılar. Hangi vicdansız yaptı bunu bize?
Narin benden en son patates istedi. İyi ki patates kızarttım. Cezaevinde bana patates geliyor, ağlıyorum ama mecbur da yiyeceğim. Size yemin ederim, o kuran beni çarpsın ki Narin eve gelmedi.
Salim yengesiyle kalkmış yatmış diyorlar. Niye Nevzat'ı arıyor? Bütün Tavşantepe bizim niye Nevzat'ı arıyor? Salim seni 5 dakikada ikna etmişse demek binlerce cinayet senin üstünde. Demek sen o kadar korkaksın.
Avukatına da söylüyorum, Rojin'in babası için ağladı burada. Bir adam, Nevzat, 8 yaşındaki Narin'i çuvala koyuyor, dere kenarına koyuyor, suyun içine atıyor, taş bırakıyor, peynir alıyor, namaz kılıyor, çay içiyor. Narin için gözyaşı akmıyor, Nevzat'ı savunup beraatini istiyor. Ben Rojin'in babası için gözyaşı akıtıyorum. Rojin'in babası, annesi bizim için gözyaşı akıtıyor.
NARİN'E KIYABİLİR MİYİM?
9 ay Narin'i karnımda taşıdım, normal doğum yaptım, kıyabilir miyim Narin'e?
Bu zavallı kadın nasıl kızını öldürür? Cezaevi ilk girdim kaç çocuğun var, kaç ölü var dediler, elim ayağım titredi, o kadar zoruma gitti ki... (Ağlıyor) Nasıl burada mahkeme varsa rabbin yanında da vardır. Bir anaya nasıl iftira arıyorsun?
Rabbim şahidim, kefilimdir. Kanadım yaralıdı, kan kusuyorum, Narin yok, ailenin hepsini namusla suçluyorlar, cezaevindeyim, çok zor. İnsan suçsuz sebepsiz orada oturuyor ama sabah ezanı okununca öyle güzel ses geliyor ya, kalkıyorum tek başıma, başımı havaya kaldırıyorum, gözyaşımı akıtıyorum. 'Rabbim kim kızımın, ailemin sebebi olmuşsa bu odayı ona kısmet et' diyorum.
Ben Narin'e nasıl zarar veririm? Biz ne yapıyorsak suçtur. Ağladım suçtur, savcının yanına çıktım ağlamadım 'niye ağlamıyorsun' suçtur. Zavallı bir anneyim, ne olur kızımı bulun, biri kızını kaçırmış diyordum. Aklımıza hep bu geldi. O kadar zalim, cani gösterdiler ki beni, herkes diyor Nevzat zavallı, kimse bana inanmıyor. Kızım kaybolmuş, küpem nerden aklıma gelir? Salim için küpeyi takıyorsun diyorlar. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Güran ailesi ne yaptı?
Nevzat'ın 1 metre tarlası yoktur o köyde, hepsi Güranlarındır. Bu yaşa kadar bir metre toprakları olmamış. Güran ailesi ona nerede zulüm yaptı? Biz onlara ne yaptık? O bize ne yaptı, hayatımızı zindan etti. Herkes şu an cezaevinde.