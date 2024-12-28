Anne Yüksel Güran son savunmasında ne dedi?

Narin Güran cinayetinde davada tutuklu bulunan anne Yüksel Güran da son savunmasını yaptı. Anne Güran, son savunmasında minik Narin'in son isteğini açıklarken, "Ben Narin'i öldürmedim" dedi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 28.12.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:57 PAYLAŞ ABONE OL

ANNE YÜKSEL GÜRAN SON SAVUNMASINDA NE DEDİ? Narin Güran davasında sanıkların son savunmaları alınırken, şüphelilerden anne Yüksel Güran da kürsüye gelerek kendisini savundu. Türkiye'nin kilitlendiği davada anne Yüksel Güran, olayın yaşandığı güne ait yaşananları anlattı. Tutuklu anne Yüksel Güran (DHA) İşte anne Yüksel Güran'ın son savunmasında söyledikleri: Tüm annelere sesleniyorum. Bir anne birincü gün mahkemede ayağa kalktı 'başın sağolsun' dedi bana. O kadar mutlu oldum ki... Bir insan bana 'başın sağolsun' dememişti bugüne kadar. Hiç fırsatımız olmadı, bırakmadılar. Bu salonun içerisinde insanlar toplanmış, ben bir anayım evladımı kaybetmişim bizi katil gösteriyorlar. Hayatımı anlatacağım. Ben Arif ile evlendiğimde asla yalan söylemeyeceğimize söz verdim. Hiçbir zaman kendi ekmeğiyle büyüttüğü çocuklarına kötü bir şey yapmadı, hiçbir gün evde şiddet olmadı. 7 çocuğumuz oldu.

Tutuklu anne Yüksel Güran (DHA) 17 sene önce kızım Tülin'i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Dar Kapı Hastanesi'nde vefat etti. Herkes biliyor, raporlar da ortada. Kızım engelliydi. Oraya kadar kızımı kaybettim. Şimdi de bu dosya ile beni suçladılar. Sonra karakoldayım ve benimle oradaki görevliler benimle alay ediyor. Sen neden ameliyat oldun diye benimle alay etti.