Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 1 Ocak resmi tatil mi, yarım gün mü?

Yılbaşı tatilinin ne zaman olacağı ve hangi günlere denk geleceği 2024’ün son günleri ve 2025’in ilk günlerine yaklaşırken merak konusu oldu. 31 Aralık Salı günü ve 1 Ocak Çarşamba günü, yılbaşı tatilinin kapsamı ve okullar ile üniversitelerin tatil durumu gündemi meşgul ediyor. Peki 2025 yılı için yılbaşı tatili kaç gün olacak? Resmi tatil takvimi nasıl şekillenecek? İşte 2025 yılı için belirlenen resmi tatiller ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 29.12.2024 13:18 PAYLAŞ ABONE OL

Yılın son günlerine yaklaşıldıkça 2025 yılına dair tatil planları ve resmi tatillerle ilgili sorular artmaya başladı. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri, tatil beklentisi olanlar tarafından merakla araştırılıyor. 31 Aralık günü yarım gün mü? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi? İşte bu sorulara yanıtlar ve yılbaşı tatili hakkında bilinmesi gerekenler.

A Haber Foto Arşiv 31 Aralık 2024: Okullar ve Üniversiteler Tatil Mi? 31 Aralık 2024, Salı günü okullar ve üniversiteler için tatil olmayacak. Eğitim kurumlarında normal ders saatleri devam edecek. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2025'te geçerli olacak. Öğrenciler ve öğretim üyeleri için 31 Aralık günü okul ve üniversiteye gitmek zorunlu olacak.