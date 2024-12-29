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Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 1 Ocak resmi tatil mi, yarım gün mü?

Yılbaşı tatilinin ne zaman olacağı ve hangi günlere denk geleceği 2024’ün son günleri ve 2025’in ilk günlerine yaklaşırken merak konusu oldu. 31 Aralık Salı günü ve 1 Ocak Çarşamba günü, yılbaşı tatilinin kapsamı ve okullar ile üniversitelerin tatil durumu gündemi meşgul ediyor. Peki 2025 yılı için yılbaşı tatili kaç gün olacak? Resmi tatil takvimi nasıl şekillenecek? İşte 2025 yılı için belirlenen resmi tatiller ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2024 13:18
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Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 1 Ocak resmi tatil mi, yarım gün mü?

Yılın son günlerine yaklaşıldıkça 2025 yılına dair tatil planları ve resmi tatillerle ilgili sorular artmaya başladı. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri, tatil beklentisi olanlar tarafından merakla araştırılıyor. 31 Aralık günü yarım gün mü? 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi? İşte bu sorulara yanıtlar ve yılbaşı tatili hakkında bilinmesi gerekenler.

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31 Aralık 2024: Okullar ve Üniversiteler Tatil Mi?

31 Aralık 2024, Salı günü okullar ve üniversiteler için tatil olmayacak. Eğitim kurumlarında normal ders saatleri devam edecek. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2025'te geçerli olacak. Öğrenciler ve öğretim üyeleri için 31 Aralık günü okul ve üniversiteye gitmek zorunlu olacak.

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1 Ocak 2025 Çarşamba: Resmi Tatil Mi?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü, tüm Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Yeni yılın ilk günü olan bu tarih, çalışanlar için tatil olarak değerlendirilecek. Devlet dairelerinde ve birçok özel sektörde 1 Ocak günü işe ara verilecek.

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Çalışanlar İçin Yılbaşı Tatili

Çalışanlar 1 Ocak 2025'te resmi tatil hakkı elde ederken, 31 Aralık Salı günü çalışma saatleri iş yerine göre değişebilir. Özel sektör çalışanları ve kamu çalışanları için 31 Aralık'ın tatil olup olmayacağı, iş yerinin politikalarına ve sektörün uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak resmi tatil yalnızca 1 Ocak 2025'te geçerli olacak.

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2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,

Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,

Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,

Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,

Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

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