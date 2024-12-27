Ağabey Enes Güran'ın son savunmasında dikkat çeken sözler! "Kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın"

Enes Güran'ın savunmasından öne çıkanlar...

Evdeyim diye bir şey biliyorum diye bir şey yok. HTS kayıtlarına kimileri yalan olduğunu bile bile hala burada konuşuyor. Olay günü evdeyim, evet. İl jandarma bana 'Konuş,' diyor. 'Bildiğim bu kadar,' diyorum, yok hala konuş diyorlar. Ne konuşayım? Bana 'Cezaevine gireceksin,' dediler. Psikolojim bozulmuş, kardeşim, yok, ben cezaevindeyim. Nezarethanedeyim, zile bastım, gittim, ifademi verdim. Sonra bana 'Kendi götünümü kurtarmaya mı çalışıyorsun?' dediler. 'İfademe geçirmeyecek misiniz söylediklerimi?' dedim, 'Geçirmeyeceğiz,' dediler.

Sayın hakim, gözümdeki morluk konusuna değinmek istiyorum. Ben kimsenin yanında kendime zarar vermem. Memorial Hastanesi'nin kamerası iyi çekmemiş. Oraya gittim, eğer gözüm mor ise neden öyle dolaşayım? Kimse öğrenmesin diye gitmezdim. Avukatlarıma da söyledim, 'Kameralara baktıklarında gözümün mor olmadığını göreceksiniz,' dedim, ama kameralar maalesef bunu çekmemiş.

Kolumdaki morluğa gelince, ben kendim ısırdım. Hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun. Onlardan çıkmasa da çocuklarından çıkacak. Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın. Baro başkanı bir elbiseden bahsetti. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalabilirim, ama vicdanım rahat.

Bugün bana dediler ki, 'Kardeşin geri gelecek, kafana sık. Sıkmazsan namussuzsun.' Ali Bey diyor ki, 'Nevzat Bahtiyar sizin köpeğiniz bile olamaz.' Evet, köpeğimiz bile olamaz, ama o bir katil. Gözümdeki morluktan bahsediyorsunuz, ama bir kanıt var mı? Yok. Kolumdaki ısırığı merak ediyorlardı ya, annem benim çene ve diş yapılarımı almıştı. Türkiye'de kaç diş profesörü var, söylesinler.

İnsanlar para için ölüyor. Bugün fen lisesine nasıl gittiğimi sorarsanız, özel okuldur. Ama benim ayakkabım yoktu, elbisem yoktu. Diyorsunuz ya, '400 dönümü satınca her şey olur.' Tarlayı konuşup duruyorsunuz. Lanet olsun o tarlalar, sizin olsun!

Ahirette siz bu yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceksiniz? Vallahi hepiniz cehennemde yanacaksınız. Ben de insanım, hatalarım vardır, ama bu konuyla ilgili hatam yoktur. Üzerime atılan iftiraların boş olduğunu herkes görüyor.

Keşke ben Narin'e bunu yapanı görseydim, onu öldürürdüm. Keşke annemi üzmemek için yaşamak zorunda kalmasaydım. 18 yıl boyunca beni büyüttü, onu üzmeye hakkım yok."

"ŞOK OLACAKSINIZ"

Enes Güran, "Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ilerde anlatacağım. Hepiniz şok olacaksınız. Anlatacaklarıma. Nevzat ile ilgili." dedi.

Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a döndü. "Nevzat, sana tek bir kelime söyleyeyim" dedi.

Ardından Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a dönerek "kızın" dedi. Nevzat Bahtiyar ise tepki göstererek "yapma" dedi.