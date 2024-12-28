Herkes gibi Enes Güran da o görüntüleri A Haber’de izledi! Savunmasında haberlerimizi hedef aldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor.
TUTUKLU SANIK ENES GÜRAN A HABER'İ HEDEF ALDI
Tutuklu sanık ağabey Enes Güran, minik Narin'in kaybolması, cesedinin bulunması ve sonrasındaki olaylarla ilgili yaşananları izleyicilerine ulaştırmayı hedefleyen A Haber'i savunmasında hedef aldı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Enes Güran'ın mahkemedeki son savunmasında tehdit vari sözleriyle ilgili konuşurken, yeni bir detayı da açıkladı.
"HERKES GİBİ ENES DE GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DEN İZLEDİ"
Şimşek, A Haber ekibi olarak doğrunun yanında olduklarını belirtirken, "Enes 18 yaşında bir çocuk. Henüz 6. ayda 18 yaşını doldurmuş. Onun her tehdidinden böyle öldürürüm, keserim biçerim diyerek kimse etkilenmez. Bizler de etkilenmeyiz. A Haber'e yönelik bir takım söylemleri oldu. 'A Haber şöyledir böyledir' diye. Biz kimseden etkilenmeyiz. İşimizi yaparız doğru neyse onun peşindeyiz. Milyonlar bizi izliyor bizler de onların adına bu davayı izliyoruz. A Haber olarak doğruları bulmak ve bir şey göz ardı etmemek için bu olayı sahiplendik. Kanalımız, yöneticilerimiz ve üst düzey yöneticilerimiz doğruları ortaya çıkarmak için bize tam destek veriyor. 5 canlı yayın ekibi oradayız. Gördüklerimizi aynı anda milyonlara aktararak bizim göremediğimiz belki bir şey olur. İzleyicilerimizden bize gelen tavsiyeleri de dikkate alarak yayın yaptık. Bu yayınlarımız birilerini rahatsız etmiş. Biz doğruların peşindeyiz. Enes Güran "kolundaki ve yüzündeki izlerle ilgili görüntüleri A Haber'de izledim" diyerek savunmasını yaptı. O görüntüler çekilmişti ama izlememişti. Fotoğrafları görüntüleri herkes gibi o da izledi. Biz doğrunun yanındayız. Hiçbir şeyi saklamayız. Hiçbir delili göz ardı etmeyiz. Olay yerinde bir çok şey vardı." ifadelerini kullandı.
Enes Güran, gözündeki morluk ve kolundaki ısırık iziyle ilgili görüntüleri A Haber'den izlediğini belirterek savunmasını verdi. Enes konuyla ilgili "Gözümdeki morluğa geleyim. Kimsenin yanında kendime zarar vermem. Eğer benim gözüm o gün mor ise neden kameraya gireyim. İlk günden beri Memorial Hastanesi kamerasına baktığınız zaman gözümün mor olmadığını göreceksiniz. Kolumdaki ısırık ise ben ısırdığımı söyledim. Çoğu ifademde 3'ncü gün yaptığımı söyledim." dedi.
İŞTE ENES GÜRAN'IN BAHSETTİĞİ GÖRÜNTÜLER!