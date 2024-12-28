Herkes gibi Enes Güran da o görüntüleri A Haber’de izledi! Savunmasında haberlerimizi hedef aldı

Abdurrahman Şimşek Diyarbakır'da adliye önünde (A Haber ekran görüntüsü)

"HERKES GİBİ ENES DE GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DEN İZLEDİ"

Şimşek, A Haber ekibi olarak doğrunun yanında olduklarını belirtirken, "Enes 18 yaşında bir çocuk. Henüz 6. ayda 18 yaşını doldurmuş. Onun her tehdidinden böyle öldürürüm, keserim biçerim diyerek kimse etkilenmez. Bizler de etkilenmeyiz. A Haber'e yönelik bir takım söylemleri oldu. 'A Haber şöyledir böyledir' diye. Biz kimseden etkilenmeyiz. İşimizi yaparız doğru neyse onun peşindeyiz. Milyonlar bizi izliyor bizler de onların adına bu davayı izliyoruz. A Haber olarak doğruları bulmak ve bir şey göz ardı etmemek için bu olayı sahiplendik. Kanalımız, yöneticilerimiz ve üst düzey yöneticilerimiz doğruları ortaya çıkarmak için bize tam destek veriyor. 5 canlı yayın ekibi oradayız. Gördüklerimizi aynı anda milyonlara aktararak bizim göremediğimiz belki bir şey olur. İzleyicilerimizden bize gelen tavsiyeleri de dikkate alarak yayın yaptık. Bu yayınlarımız birilerini rahatsız etmiş. Biz doğruların peşindeyiz. Enes Güran "kolundaki ve yüzündeki izlerle ilgili görüntüleri A Haber'de izledim" diyerek savunmasını yaptı. O görüntüler çekilmişti ama izlememişti. Fotoğrafları görüntüleri herkes gibi o da izledi. Biz doğrunun yanındayız. Hiçbir şeyi saklamayız. Hiçbir delili göz ardı etmeyiz. Olay yerinde bir çok şey vardı." ifadelerini kullandı.