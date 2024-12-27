Nevzat Bahtiyar son savunmasında ne dedi? Güran ailesine seslendi: Siz de itiraf edin

Narin Güran cinayetinde davada tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar da son savunmasını yaptı. Nevzat Bahtiyar son savunmasında da cesedi alıp gömdüğünü kabul ederken; "Ben suçumu itiraf ediyorum. Onların da suçlarını kabul etmeleri lazım. Her şeyi benim üzerime atıyorlar." dedi. Bahtiyar, başlangıçta ailesi güvende olmadığı için suçunu itiraf etmediğini iddia etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:14 PAYLAŞ ABONE OL

Narin Güran davasında sanıkların son savunmaları alınırken, şüphelilerden Nevzat Bahtiyar da kürsüye gelerek kendisini savundu. Türkiye'nin kilitlendiği davada şu ana kadar suçunu itiraf eden tek kişi konumundaki Nevzat Bahtiyar, son savunmasında da daha önceki sözlerine benzer ifadeler kullandı. Bahtiyar, "Cesedi taşıdım suçumu kabul ediyorum." derken Güran ailesine de suçlarını itiraf etmeleri için çağrıda bulundu. NEVZAT BAHTİYAR SON SAVUNMASINDA NE DEDİ? İşte Nevzat Bahtiyar'ın son savunmasında söyledikleri

Ben sadece cesedi taşıdım, sadece bu suçu işledim. Başka da bir şey yapmadım. Salim, tüm suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Salim'in avukatı bana "vahşi papağan" dedi. Ben o kelimeyi kullanmak istememiştim. Ben papağan değilim. Eğer öyle olsaydım, ormanda yaşardım.

Nevzat Bahtiyar son savunmasında da cesedi taşıdığını itiraf etti (A Haber arşiv) "AİLEM GÜVENDE OLMADIĞI İÇİN YALAN SÖYLEDİM"

Ben ahırın içinde cesedi vahşice atmışım, öyle mi? Peki, neden öyle yapayım? Arka tarafta bir yer var, biri beni görebilirdi. Ailem güvende olmadığı için yalan söyledim, korktum. Ailem cezaevine gelince rahatladım. Güvence altına alındığımda, "Her şeyi söylemeye hazırım" dedim. Ben papağan değilim. Ailem yanıma gelene kadar saçımı bile kestirmedim. Cezaevinde ne televizyon var, ne de radyo. Ben bu bilgileri nereden bilebilirim? "Patlıcan" dedim, herkes güldü. Ben bunu espri olsun diye söyledim.