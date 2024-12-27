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Nevzat Bahtiyar son savunmasında ne dedi? Güran ailesine seslendi: Siz de itiraf edin

Narin Güran cinayetinde davada tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar da son savunmasını yaptı. Nevzat Bahtiyar son savunmasında da cesedi alıp gömdüğünü kabul ederken; "Ben suçumu itiraf ediyorum. Onların da suçlarını kabul etmeleri lazım. Her şeyi benim üzerime atıyorlar." dedi. Bahtiyar, başlangıçta ailesi güvende olmadığı için suçunu itiraf etmediğini iddia etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:14
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Nevzat Bahtiyar son savunmasında ne dedi? Güran ailesine seslendi: Siz de itiraf edin

Narin Güran davasında sanıkların son savunmaları alınırken, şüphelilerden Nevzat Bahtiyar da kürsüye gelerek kendisini savundu. Türkiye'nin kilitlendiği davada şu ana kadar suçunu itiraf eden tek kişi konumundaki Nevzat Bahtiyar, son savunmasında da daha önceki sözlerine benzer ifadeler kullandı. Bahtiyar, "Cesedi taşıdım suçumu kabul ediyorum." derken Güran ailesine de suçlarını itiraf etmeleri için çağrıda bulundu.

NEVZAT BAHTİYAR SON SAVUNMASINDA NE DEDİ?

İşte Nevzat Bahtiyar'ın son savunmasında söyledikleri
Ben sadece cesedi taşıdım, sadece bu suçu işledim. Başka da bir şey yapmadım. Salim, tüm suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Salim'in avukatı bana "vahşi papağan" dedi. Ben o kelimeyi kullanmak istememiştim. Ben papağan değilim. Eğer öyle olsaydım, ormanda yaşardım.

Nevzat Bahtiyar son savunmasında da cesedi taşıdığını itiraf etti (A Haber arşiv)Nevzat Bahtiyar son savunmasında da cesedi taşıdığını itiraf etti (A Haber arşiv)

"AİLEM GÜVENDE OLMADIĞI İÇİN YALAN SÖYLEDİM"
Ben ahırın içinde cesedi vahşice atmışım, öyle mi? Peki, neden öyle yapayım? Arka tarafta bir yer var, biri beni görebilirdi. Ailem güvende olmadığı için yalan söyledim, korktum. Ailem cezaevine gelince rahatladım. Güvence altına alındığımda, "Her şeyi söylemeye hazırım" dedim. Ben papağan değilim.

Ailem yanıma gelene kadar saçımı bile kestirmedim. Cezaevinde ne televizyon var, ne de radyo. Ben bu bilgileri nereden bilebilirim? "Patlıcan" dedim, herkes güldü. Ben bunu espri olsun diye söyledim.

Nevzat Bahtiyar Güran ailesinin tüm suçu kendi üzerine atmaya çalıştığını iddia etti (A Haber arşiv)Nevzat Bahtiyar Güran ailesinin tüm suçu kendi üzerine atmaya çalıştığını iddia etti (A Haber arşiv)

"BEN SUÇUMU İTİRAF EDİYORUM"
Ailemin güvenliği sağlanana kadar sustum. Salim, araba konusunda yalan söylüyor. Adam arabayı satamadı. Ben de Salim'e, "Paran varsa kendine al" dedim. O da gidip anlaşarak arabayı aldı. Kardeşi bilmesin diye arabayı benim üstüme yazdırdı.

Sonra ev meselesi çıktı. Bana, "Kaça yapacaksın?" diye sordu. Akşam arayıp, "270 bin lira olur ama senin için 150 bin lira olur" dedim. O da, "Biri 140 bin lira, biri de başka bir fiyat verdi" dedi. "İşçilik, içme suyu gibi masraflar da onlara ait olacak" dedi. Şimdi kalkmış, "200 bin lira fiyat verdi" diyerek yalan söylüyor. Ben sana ne söylediysem onu anlat.

Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedinin bulunmasının ardından yakalandıktan sonra ilk ifadesini böyle vermişti (A Haber arşiv)Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedinin bulunmasının ardından yakalandıktan sonra ilk ifadesini böyle vermişti (A Haber arşiv)

"HER ŞEYİ BENİM ÜZERİME ATIYORLAR"
Sen beni çağırdın, Narin'i teslim ettim. Ben bunu inkar etmiyorum. Ben sadece taşıdım, suçumu kabul ediyorum. Ama onların da suçlarını kabul etmesi lazım. Ancak etmiyorlar, her şeyi benim üzerime atıyorlar. Benim tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem.

Benim söyleyecek başka bir şeyim olmayabilir. Onlara bir şey söyleyecek ya da iftira atacak durumda değilim. Hakikat neyse o ortaya çıksın.

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