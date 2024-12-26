Kazakistan’da düşen uçakla ilgili flaş iddia! Rusya’nın parmağı mı var? Uçağın gövdesindeki dikkat çeken delikler!

Azerbaycan Havayolları'na ait (AZAL) Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, dün saat 10 sularında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını bildirmişti.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 1 günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

Uçak kazasının sebebine ilişkin yetkillierden henüz bir açıklama gelmezken Ukrayna'dan flaş bir iddia geldi. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph'ın haberine göre Rus askeri blog yazarları, uçağın Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracıyla karıştırılmış olabileceğini öne sürdü.

Foto: The Telegraph

"UKRAYNA'A AİT İHA'YLA KARIŞTIRILMIŞ OLABİLİR"

Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçağın Noel günü düşmesi, uçağın Rusya tarafından düşürüldüğü yönünde spekülasyonlara yol açtı. Uçağın yanlış yöne doğru yüzlerce kilometre yol kat edip gövdesinde delikler oluşmuştu.

Rus askeri blog yazarları, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçağın Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracıyla karıştırılmış olabileceğini öne sürdü.

ROTA DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEBİ GPS SİNYALİNİN KARIŞMASI MI?

En az 38 kişinin ölümüne ve 29 kişinin yaralanmasına neden olan olay, GPS sinyalinin karışmasından kaynaklanmış olabilecek önemli bir rota değişikliğinin ardından gerçekleşti.

Embraer 190 tipi uçak, Hazar Denizi'nin doğu kıyısındaki petrol ve doğalgaz merkezi Aktau'ya 3 kilometre uzaklıkta acil iniş yaptı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kuzey Kafkasya'daki Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye uçuyordu.

UÇAĞIN ÜZERİNDEKİ DELİKLER ŞARAPNEL PARÇALARI MI?

İnternette dolaşan kaza anına ait görüntülerde, uçağın yere ateş topu şeklinde çarpmadan önce dik bir iniş yaptığı görülüyor.

Diğer görüntülerde ise uçağın gövdesinin bir kısmının kanatlardan koptuğu, geri kalan kısmının ise çimlerin üzerinde baş aşağı yattığı görüldü.

Foto: The Telegraph

Rus askeri blog yazarları ve bazı havacılık analistleri, uçağın gövdesindeki deliklerin bir uçaksavar füzesinden sıçrayan şarapnel parçaları nedeniyle oluşmuş olabileceğini iddia etti.

ÖNCE KUŞ SÜRÜSÜNDEN ŞÜPHELENİLMİŞTİ AMA...

Uçak mürettebatı, uçak acil inişe geçmeden önce havada bir çarpışma yaşandığını bildirdi. Rus havacılık yetkilileri, başlangıçta bunun bir kuş sürüsünün neden olduğundan şüphelenmişti.

Foto: The Telegraph

Ancak daha sonra uçağın oksijen tanklarından birinin patladığı ortaya çıktı ve çarpışmanın aslında Rus hava savunma sistemleriyle bir karşılaşma olduğu yönünde spekülasyonlar yapıldı.

Uçak, iniş sırasında Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısı altında olan Grozni'deki Rus havalimanına inmeye çalışıyordu.

OLUŞAN ÇUKURLARDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Rus güvenlik servisleriyle bağlantıları bulunan Telegram kanalı Baza ise "Çukurlar, çarpıcı unsurların bulunduğu bir top atışı veya patlamadan sonra kalan çukurlara benziyor." dedi.

1,3 milyon abonesi bulunan etkili Telegram kanalı Rybar da Baza'nın açıklamasını doğrulayarak, gövdedeki hasarın "uçaksavar füzesinin vurucu unsurlarına" benzediğini söyledi ve şöyle devam etti:

Foto: IHA

"Uçağın kendisi Grozni'ye gidiyordu - o sırada, Ukrayna İHA'larının fırlattığı bir saldırı aslında bölge üzerinde püskürtülüyordu. Birkaç İHA, Kuzey Osetya'daki Vladikavkaz ve komşu İnguşetya üzerinde düşürüldü."

İLHAM ALİYEV RUSYA'YA GİDECEKTİ

RIA haber ajansının aktardığına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uçak kazasının ardından çarşamba günü gerçekleşecek zirveye katılmak üzere gittiği Rusya'dan ülkesine geri dönüş yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in uçak kazasının ardından Aliyev'e derin başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti ve şunları ekledi:

"Ne yazık ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, St. Petersburg'dan ayrılmak zorunda kaldı. Putin onu aradı ve Azerbaycan uçağının Aktau'daki kazasıyla ilgili başsağlığı diledi. Bu uçak kazasında yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyoruz ve hayatta kalmayı başaranlara acil şifalar diliyoruz."