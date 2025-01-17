10 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti! Dükkan sahibinin savunması pes dedirtti

İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor (DHA)

PES DEDİRTEN SÖZLER

Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında ifade veren Agazhan Ovezov, ölümlere neden olan alkolden 'Bir gün önce ben de içtim' dedi ve şunları söyledi: "Türkmenistan uyrukluyum. Diğer şüpheli de resmi nikahlı eşim oluyor. 2018 yılında resmi yollardan İstanbul'a geldim. 2022 yılından beri eşim ile birlikte Başakşehir'e bağlı Ziyagökalp Mahallesi'nde fırın işletmeye başladık. Yaklaşık 6 aydır bu fırında kaçak alkol satıyorum. Alkolleri Kumkapı'da tekel bayi işleten bir şahıstan alıyorum. Elimdeki alkoller bittikçe yaklaşık on günde bir almaya gidiyorum. En son üç, dört gün önce bu şahıstan yaklaşık 20 yarım kiloluk şişelerde içki aldım. Her gittiğimde 10-20 şişe alıp getiriyorum. Maktullerin hiçbirini tanımıyorum. Bu alkolleri apartmanımda oturan ve arka sokağımda oturan iki şahsa satıyorum. Başka kimseye satmadım. Yakalanmadan bir gün önce bu alkolden kendim de içtim. Eşimin ne zaman içtiğini hatırlamıyorum. Bu alkolü içerken enerji içeceği ile karıştırıyorum. Eğer yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.