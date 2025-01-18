Piyasaları evlilik kredisi heyecanı sardı! Harekete geçtiler

Mobilyacılardan yeni evlenenler için kampanya hazırlığı (AA) Gençlerin yuva kurmasına sektör olarak da özel bir katkı sunmak istediklerini anlatan Ahmet Güleç, "Federasyon yönetimindeki arkadaşlarımızla bu konuyu konuştuk. Biz de gençlere destek olmak için üyelerimizden özel kampanyalar hazırlamalarını isteyeceğiz. Bu kapsamda gençlere 'Bu da bizden' diyeceğiz. 21-25 Ocak tarihleri arasında Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı (IIFF) gerçekleştireceğiz. Fuar sonrası, şubat ayında kampanyamızın startını vereceğiz" diye konuştu.

Mobilyacılardan yeni evlenenler için kampanya hazırlığı (AA)

BANKALARLA GÖRÜŞÜYORUZ

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, mobilyada düğün paketlerinin 80 bin TL'den başladığını belirterek, "Şu an Türkiye ortalamasının yüzde 10 altında çalışıyoruz. Hareketlilik sağlayabilmek için maliyetleri fiyatlara yansıtmıyoruz. Bankalarla taksitlerle ilgili görüşme halindeyiz. Daha etkili kampanyaları bu 150 bin TL'lik çalışmayla birleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kredi kartı taksitleri ve limitlerin sınırlandırıldığını hatırlatan Çalışkan, "Kredi kartı taksitlerinin de 9'dan 12'ye çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Kredi kartının geri dönüş kısmında da faizler düşürülmeli" dedi.