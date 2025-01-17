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Şehir şehir gezip ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu

Adana ve Mersin'de kayınpederi, kayınvalidesi, kayınpederinin kız kardeşi, eşi ve kayınbiraderini öldüren polis memuru Mehmet Tehçi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Katil zanlısının ifadesi ortaya çıkarken aile katliamındaki yeni detaylar ise kan dondurdu.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 12:01
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Şehir şehir gezip ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu

Kan donduran olay çarşamba günü yaşandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti.

ADANA VE MERSİN'DE AİLE KATLİAMI: 5 ÖLÜ!

Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bunun üzerine Mehmet Tehçi eşini ve ailesini öldürme kararı aldı.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

KARISINA İŞKENCE EDİP ÖLDÜRDÜ

Tehçi sabah kalktığında, eşi Ferdane Tehçi'ye (37) ters kelepçe taktı. Ardından karısını soyan Mehmet Tehçi, uzun bir süre jopla karısını dövdü. Bir süre sonra Mehmet Tehçi karısını boğarak öldürdü.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

KAHVALTI SOFRASINDA KATLİAM!

Polis memuru Mehmet Tehçi, eşini öldürdükten sonra 2 çocuğunu da alarak kayınbabası Yusuf Tehçi'nin evine gitti. Polis memuru Mehmet Tehçi, burada Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazını kesip, kayınbabasının kız kardeşi Semihe Tehçi'yi de kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

BIÇAKLADI, KURŞUN YAĞDIRDI

Mehmet Tehçi kayınvalidesini, kayınbabasını ve kayınbabasının kız kardeşini öldürdükten sonra, kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (40) öldürmek için yola koyuldu. Matematik öğretmeni olan İsmail Tehçi'yi çalıştığı etüt merkezinden "önemli bir konu konuşacağız" bahanesiyle gidip aldı.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

Polis memuru Tehçi, çocukları araçtayken kayınbiraderinin ayağına sıktı. Mehmet Tehçi, daha sona ormanlık alana götürdüğü kayınbiraderini önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı sonra da beylik tabancası ile başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

KATLİAMA DEVAM EDECEKKEN YAKALANDI

5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye'de oturan babası Ökkeş Tehçi'nin yanına gitmek üzere otomobille yola çıktı.Cinayetlerin ortaya çıkması ile polisin peşine düştüğü Mehmet Tehçi'nin kaçabileceği bölgelerde güvenlik önlemi alındı. Ceyhan'ın Yılankale mevkisinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibini fark eden cinayet şüphelisi, çocukları otomobilde bırakıp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak takibi sürdüren polis, Mehmet Tehçi'yi yakaladı.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

KAN DONDURAN AYRINTI

Polis Mehmet Tehçi'nin karısı Ferdane Tehçi'ye işkence edip öldürdüğü sırada çocuklarını yan odaya koyduğu, daha sonra çocukları da alarak Adana'ya geldiği öğrenildi. Tehçi, kayınvalidesini, kayınbabasını ve kayınbabasının kız kardeşini öldürürken çocuklarını araçta beklettiği, kayınbiraderini öldürürken ise çocukların arabada beklediği öne sürüldü.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki sorgusunda da Mehmet Tehçi'nin "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Tehçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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