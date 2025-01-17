Şehir şehir gezip ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA) Polis memuru Tehçi, çocukları araçtayken kayınbiraderinin ayağına sıktı. Mehmet Tehçi, daha sona ormanlık alana götürdüğü kayınbiraderini önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı sonra da beylik tabancası ile başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA) KATLİAMA DEVAM EDECEKKEN YAKALANDI 5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye'de oturan babası Ökkeş Tehçi'nin yanına gitmek üzere otomobille yola çıktı.Cinayetlerin ortaya çıkması ile polisin peşine düştüğü Mehmet Tehçi'nin kaçabileceği bölgelerde güvenlik önlemi alındı. Ceyhan'ın Yılankale mevkisinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibini fark eden cinayet şüphelisi, çocukları otomobilde bırakıp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak takibi sürdüren polis, Mehmet Tehçi'yi yakaladı.