Bayrampaşa’da sahte içki üretilen depoya baskın

İsmetpaşa Mahallesi'nde sahte içki üretilen bir depoya dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından düzenlenen operasyonda, plastik kap içerisinde 1 litre etil alkol, pet şişe içerisinde 3 litre votka, şeffaf cam şişe içerisinde 1,5 litre rakı, cam şişe içerisinde 2 litre viski ve plastik şişe içerisinde malt ibareli viski aroması ele geçirildi. Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen Ali Çolak (63) isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.