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İstanbul Arnavutköy'de sahte alkolden hastanelik olan 3 işçiden 1'i öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.01.2025 16:21 Güncelleme: 15.01.2025 16:21
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İstanbul Arnavutköy’de sahte alkolden hastanelik olan 3 işçiden 1’i öldü

İstanbul'da sahte alkol skandalı devam ediyor. Arnavutköy'de bulunan bir bisiklet fabrikasında çalışan 3 Türkmen uyruklu şahıs sahte alkol nedeniyle hastanelik oldu. İşçilerden 1'i yaşamını yitirdi.

İstanbul'da sahte alkol skandalı devam ediyor. 65 kişi zehirlendi, zehirlenen kişilerden 19'u yaşamını yitirirken 43 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir bisiklet fabrikasında çalışan ve orada konakladıkları öne sürülen 3 işçi sahte alkol nedeniyle fenalaştı.

ARNAVUTKÖY'DE SAHTE ALKOLDEN 3 İŞÇİDEN 1'İ ÖLDÜ

Fenalaşan işçiler önce Hadımköy Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Samat Tugalov isimli kişi hastanede yaşamını yitirirken aynı fabrikada çalışan diğer 2 arkadaşının ise tedavisi devam ediyor. Olayın yaşandığı fabrika devam ederken polis ekiplerinin satış ve üretim yapılan noktalarla alakalı çalışmaları devam ediyor.

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