İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor: 30 ölü
İstanbul'da, sahte içki tüketimi sonucu metanol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan 4 hasta taburcu edilirken, 31 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İşte detaylar...
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
31 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.
SAHTE İÇKİ ALIŞVERİŞİ KAMERADA
Fatih'te, bir tekel bayisinden sahte içki aldıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin iş yerinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçedeki tekel bayisinden içki alan Yıldız T. bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bu kişi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayı araştıran polis ekipleri, Yıldız T'nin ölüm nedeninin sahte içki olduğunun ortaya çıkması üzerine operasyon düzenledi.
Yıldız T'nin alışveriş yaptığı tekel bayii kapatılırken şüpheliler Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ölen kişinin tekel bayisinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.