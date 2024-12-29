Narin’in katillerine ceza yağdı! Nevzat Bahtiyar’a dikkat çeken karar | Diyarbakır Barosu itiraz edecek

Türkiye Narin Güran cinayetindeki davaya kilitlendi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu.
Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.
Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.
Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.
"CESEDİ SALİM GÜRAN BANA VERDİ"
Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim." dedi.
Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.
NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.
"NEVZAT CİNAYETTEN BERAAT"
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, "Nevzat cinayetten beraat" ifadelerini kullandı.
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, bir sonraki paylaşımında ise "Adalet yerini buldu. Birlikte başardık. Varlığınız bize güç ve motivasyon verdi." ifadelerine yer verdi.
KARARA İTİRAZ EDİLECEK
Öte yandan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç karar sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Narin dosyayı bugün sonuçlandı. Az önce Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Sanık Enes Güran, sanık Salim Güran ve sanık Yüksel Güran hakkında mahkeme iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırdı. Nevzat Bahtiyar'ı ise delilleri karartmaktan dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi. Mütalaaya da kısmen muhalif karar olarak nitelendirebiliriz. Nevzat'la ilgili bizim beklentimiz beyanlarımızdan da anlaşılacağı üzere iştirak halinde kendisinin de o suça ortak olduğunu düşünerek onun hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinden ceza verilmesini bekliyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Avukatlarımız burada, kararı istinafa götüreceğiz.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.
Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.
İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.