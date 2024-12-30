Gelişim raporu nedir? MEB gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsayacak?

Gelişim raporu öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilir. Her dönem sonunda öğrenciye ait gelişim bilgileri e-Okul sistemine kaydedilir ve bir örneği veliye sunulur. Bu rapor öğretmenlerin öğrencinin gelişim süreçlerini objektif bir şekilde izlemelerini sağlar. Raporlarda öğrencinin sınıf içindeki davranışları, öğrenme hızları ve sosyal becerileri gibi birçok önemli unsur yer alır.

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Özelleştirilmiş Geri Bildirim

Gelişim raporunun en önemli özelliklerinden biri kişiye özel geri bildirim sunmasıdır. Bu raporlar öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik somut tavsiyeler içerir. Pedagojik olmayan veya gizliliği gerektiren herhangi bir bilgi raporlarda yer almaz, böylece sadece eğitimle ilgili veriler üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerin potansiyellerini daha iyi anlayabilmek ve yönlendirebilmek mümkün olur.