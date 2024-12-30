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Gelişim raporu nedir? MEB gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsayacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 itibarıyla ilkokullarda karne uygulamasının sona ereceğini açıkladı. Bu yenilikle birlikte öğrencilerin gelişimlerini değerlendirmek amacıyla "gelişim raporu" uygulamasına geçilecek. Peki bu yeni sistem öğrenciler ve veliler için ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:38
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Gelişim raporu nedir? MEB gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsayacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı itibarıyla ilkokullarda geleneksel karne uygulamasının sonlandırılacağını ve yerine "gelişim raporu" sistemine geçileceğini duyurdu.

İLKOKULLARDA KARNE KALKTI

Bu yenilik öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil aynı zamanda duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini de kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Peki gelişim raporu nedir?

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Gelişim Raporu Uygulaması Nedir?

Gelişim raporu, okul öncesi eğitimden ilkokul seviyesine kadar her öğrencinin eğitim sürecini ayrıntılı bir şekilde değerlendiren bir rapordur. Bu raporlar öğrencilerin bireysel gelişimlerini gözler önüne serer ve sadece akademik başarıyı değil aynı zamanda sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini de kapsar.

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Uygulama Kaçıncı Sınıfları Kapsayacak?

Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, 2025 itibarıyla ilkokullarda uygulanacak gelişim raporu 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan öğrencileri kapsayacak. Bu sistem okul öncesi eğitimden başlayarak ilkokul seviyesinde uygulanacak ve öğrencilerin gelişimleri daha geniş bir perspektiften değerlendirilecek.

Artık karne yok! İlkokullarda resmen kalktıArtık karne yok! İlkokullarda resmen kalktı ARTIK KARNE YOK! İLKOKULLARDA RESMEN KALKTI

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Öğrencinin Tüm Yönleriyle Değerlendirilmesi

Gelişim raporu öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilir. Her dönem sonunda öğrenciye ait gelişim bilgileri e-Okul sistemine kaydedilir ve bir örneği veliye sunulur. Bu rapor öğretmenlerin öğrencinin gelişim süreçlerini objektif bir şekilde izlemelerini sağlar. Raporlarda öğrencinin sınıf içindeki davranışları, öğrenme hızları ve sosyal becerileri gibi birçok önemli unsur yer alır.

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Özelleştirilmiş Geri Bildirim

Gelişim raporunun en önemli özelliklerinden biri kişiye özel geri bildirim sunmasıdır. Bu raporlar öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik somut tavsiyeler içerir. Pedagojik olmayan veya gizliliği gerektiren herhangi bir bilgi raporlarda yer almaz, böylece sadece eğitimle ilgili veriler üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerin potansiyellerini daha iyi anlayabilmek ve yönlendirebilmek mümkün olur.

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