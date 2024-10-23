Nevzat Bahtiyar Narin’in cansız bedenini böyle götürdü! O anlar kamerada...

Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini aracıyla taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

DURUŞMA TARİHİ NETLEŞTİ

Mahkeme, savcılık tarafından sunulan iddianameyi kabul etti. Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi 7 Ekim 2024 olarak açıklandı.

33 DAKİKADA KATLETMİŞLER

Narin Güran'a ait en net son görüntünün Tavşantepe İlkokuluna ait kamera olduğu, Narin'in kaybolduğu gün saat 15:11'de kamera açısından çıkarak evine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti olduğu, Narin'in cansız bedenin ise 15:44'de Eğertutmaz deresine ölü olarak bırakıldığı iddianamede yer aldı HTS incelemeleri dosyada en büyük delil olarak yer aldı. Buna göre, Narin'in kaybolduğu gün annesinin, abisinin, amcanın ve cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın o sıralarda nerede olduğu dakika dakika ortaya konuldu. Buradan hareketle Narin'in 33 dakikada öldürüldüğü belirlendi.

Narin, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra köyünün yakınındaki nehirde ölü bulunmuştu. (DHA)

İşte dakika dakika o veriler



Salim Güran:

14.52: Evinden çıktı.

14.55: Kendi evi ile Narin'in evi arasındaki yoldaydı. 15.18'e kadar Narin'in evinin çevresinde ve yakınındaydı.

15.20: Narin'in evine geldi ve daha sonra ahır kısmına geçti.

15.22: Evin içine geri geldi.

15.26: Bu dakikaya kadar Narin'in evinde, mutfağın karşısındaki 'boş oda' denilen yerdeydi. 15.32'ye kadar evin içinde dolanmaya devam etti.

15.36: Ahırın arka kısmına geçti ve eve geri döndü.

15.41: Ahırın arka kısmına tekrar geçti, bir dakika sonra da Narin'in evi ile kendi evi arasındaki yoldaydı.

15.43: Narin'in evinin önüne geldi.

15.52: Narin'in evinden (işçisi) Mehmet Selim Atasoy'u aradı, 31 saniye görüştü. 16.10 sıralarında Narin'in evinden ayrılıp köyün yukarısındaki mısır tarlasına doğru gitti.

Nevzat Bahtiyar:

15.08: Salim Güran'ı aradı, 42 saniye görüştü.

15.10: Narin'in evi ile Salim'in evi arasındaki yolun yakınındaydı.

15.18: Narin'in evinin çok yakınında.

15.26: Narin'in evinin önüne geldi.

15.27: Evin içinde ve müştemilatındaydı.

15.35: Bu saate kadar evde kaldı.

15.40: Okul civarındaydı.

15.57: Tarla kısmına geçti.

16.00: Narin'in cesedinin bulunduğu bölgedeydi.

16.35: Cesedi sakladığı yerden ayrıldı, köye geldi.

Yüksel Güran:

14.28/15.38: Bu saatler arasında evindeydi.

15.39/16.39: Bu saatler arasında da evindeydi, sonra da evde dolaşmaya devam etti.



Enes Güran:

14.30: Evdeydi, 15.41'e kadar evde kaldı.

15.51: Evin müştemilatındaydı.

15.57: Salim Güran'ın evine geçti.

16.04: Yeri tespit edilemedi.

16.11: Kendi evine döndü ve 17.50'ye kadar evde kalıp sonra evden ayrıldı.

İddianamaede sanıkların telefonlarını aynı saatlerde kapatıp açtığına dair de tespitler de yer aldı. Bu tespitlere göre; anne Yüksel Güran evdeyken 14.28'de telefonunu kapattı. Aynı gün 15.38'de yine evdeyken telefonunu açtı. Abi Enes Güran da evdeyken 14.30'da telefonunu kapattı ve 15.41'de yine evdeyken telefonunu açtı.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran (DHA)

AMCA SALİM O GECE CESEDİ KONTROL ETMEYE GİTMİŞ

Soruşturma kapsamında Eğertutmaz deresini gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiğinde Narin'in kaybolduğu gün akşam renk ve modeli belirlenemeyen bir aracın saat 22:35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22:48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22:55 sıralarında ise dönüşe geçtiği tespit edildi. Yapılan dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporuyla cesedin bulunduğu yere gelen kişinin amca Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği kaydedildi.