Marmaray seferleri durdu mu, seferler neden aksadı? 28 Aralık Marmaray seferleri son dakika

Bugün İstanbul'da Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda yaşanan üzücü bir olay, şehir içi ulaşımı etkiledi. Saat 15.30 sularında gerçekleşen olay nedeniyle Marmaray trenleri bir süre tek hat üzerinden hizmet verdi. Bu durum, istasyonlarda seferlerin aksamasına yol açtı. Vatandaşlar, "Marmaray seferleri durdu mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Resmi Açıklama Geldi

Marmaray

Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."