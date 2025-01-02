Haberler Liste Haberleri Bahçeli'den Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin duygulandıran paylaşım! "Vefatı bir parçamı alıp götürdü"

Bahçeli'den Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin duygulandıran paylaşım! "Vefatı bir parçamı alıp götürdü"

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli taziye mesajı yayınlandı. Bahçeli, "Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 23:15 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 23:36
ABONE OL
Bahçeli’den Ferdi Tayfur’un vefatına ilişkin duygulandıran paylaşım! Vefatı bir parçamı alıp götürdü

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, hastanede bir süre önce ameliyat edildi.

Ferdi Tayfur (Foto: ahaber.com.tr arşiv) Ferdi Tayfur (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Usta Antalya'da Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur (Foto: ahaber.com.tr arşiv) Ferdi Tayfur (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli taziye mesajı yayınlandı.

Bahçeli'nin paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr arşiv) Bahçeli'nin paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama şu şekilde: Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.

Siyasilerden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajlarıSiyasilerden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajları SİYASİLERDEN SANATÇI FERDİ TAYFUR İÇİN TAZİYE MESAJLARI

Sanat camiasından Tayfur için başsağlığı mesajıSanat camiasından Tayfur için başsağlığı mesajı

Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA