Usta isim Ferdi Tayfur vefat etti! Başkan Erdoğan'dan ve sanat camiasından peş peşe başsağlığı mesajı yağdı
Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sanat camiasından peş peşe başsağlığı mesajı yağdı. Başkan Erdoğan usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edildi.
Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.
Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.
Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FERDİ TAYFUR MESAJI
"YERİN DOLMAZ FERDİ BABA"
Özcan Deniz: "Bir gün gitsen bile hatıran yeter' Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi baba. Mekanın cennet olsun"
"TÜRK MÜZİĞİNİN VE SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"
"ÇOK KIYMETLİ BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ"
Tolgahan Şayışman: Ferdi Tayfur çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.
"ÇOCUKLUĞUMDAN BİR PARÇA KOPMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Mahsun Kırmızıgül: Ferdi Tayfur’un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. “Son Sabah” filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak.
"ÇOCUKLUK HATIRAM DA GİTTİ"
Demet Akalın: Nur içinde yatsın... Çocukluk hatıram da gitti.
"USTAMIZ FERDİ TAYFUR'U KAYBETTİK"
Mustafa Ceceli: Şarkılarına tekrar düzenleme yapma fırsatı bulduğum ustamız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Türk müziğinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.
"EN KIYMETLİLERİMİZ BİRE BİR GİDİYORLAR"
Alişan: En kıymetlilerimiz bire bir gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba.
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