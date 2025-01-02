Sanat camiasının acı kaybı! Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

"DEVİR AÇAN SANATÇIYDI" Sanatçı Özdemir Erdoğan ise A Haber canlı yayınında "Başımız sağ olsun. Ferdi Tayfur Türk müzik camiasında Orhan Gencebay ile birlikte bir devir açan bir sanatçımızdı. Nevi şahsına muhasır besteleri bir çok kişiyi etkilemiştir. Bu Türkiye'yi derinden etkileyen bir tarzdı. Orhan Gencebay ile diyorum ama Orhan Gencebaydan daha farklı bir tarzdı. Ferdi Tayfur daha samimi ve devlet adamlarımızı da etkilemiştir. Allah gani gani rahmet eylesin. Yaptığı eserler elbette kalacaktır. Ve onlar devamlı bir şekilde sevenleri tarafından anlatılacaktır. Tekrar tekrar rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin yayınladığı taziye mesajında "İçimiz daha bir başka yanıyor! "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Sağlık Bakanlığı Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.