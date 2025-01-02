Ferdi Tayfur’un sevenleri hastaneye akın etti! Gözyaşlarına boğuldular: Yüzyılın sanatçısını kaybettik

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: DHA)

Ayşegül Can isimli vatandaş, "Çok üzgünüz çocukluğumuzu kaybettik. Tüylerim diken diken oldu. Ferdi Tayfur'u kaybetmek çocukluğumuzu öldürdü. Bütün anılarımız gitti. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek. Yüzyılın sanatçısını kaybettik" diyerek duygularını dile getirdi.