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Ferdi Tayfur'un sevenleri hastaneye akın etti! Gözyaşlarına boğuldular: Yüzyılın sanatçısını kaybettik

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevenleri, hastane önünde hem dua etti hem gözyaşı döktü. Ayşegül Can isimli vatandaş, "Çok üzgünüz çocukluğumuzu kaybettik. Tüylerim diken diken oldu. Ferdi Tayfur'u kaybetmek çocukluğumuzu öldürdü. Bütün anılarımız gitti. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek. Yüzyılın sanatçısını kaybettik” dedi. Hastane önünde toplanan kalabalık ise sevgilerini, "Seninle gurur duyuyoruz Ferdi Baba" sloganlarıyla gösterdiler.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:10
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Ferdi Tayfur’un sevenleri hastaneye akın etti! Gözyaşlarına boğuldular: Yüzyılın sanatçısını kaybettik

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: AA) Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: AA)

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: AA) Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: AA)

Usta sanatçı, sabah saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: AA) Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: AA)

Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri ise hastane önüne adeta akın etti, Ferdi Tayfur'un ruhuna Fatiha okudu. Bazı sevenleri de Tayfur'un şarkılarını açıp uzun süre gözyaşı döktü.

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: DHA) Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: DHA)

Ayşegül Can isimli vatandaş, "Çok üzgünüz çocukluğumuzu kaybettik. Tüylerim diken diken oldu. Ferdi Tayfur'u kaybetmek çocukluğumuzu öldürdü. Bütün anılarımız gitti. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek. Yüzyılın sanatçısını kaybettik" diyerek duygularını dile getirdi.

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: DHA) Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının hastane önünde toplanan sevenleri üzüntü yaşadı. (Foto: DHA)

Hastane önünde toplanan kalabalık ise sevgilerini, "Seninle gurur duyuyoruz Ferdi Baba" sloganlarıyla gösterdiler.

Bahçeli’den Ferdi Tayfur paylaşımıBahçeli’den Ferdi Tayfur paylaşımı

Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!Ferdi Tayfur hayatını kaybetti! FERDİ TAYFUR HAYATINI KAYBETTİ!

Sanat camiasından Tayfur için başsağlığı mesajıSanat camiasından Tayfur için başsağlığı mesajı

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