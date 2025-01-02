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Siyasilerden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajları yağdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 22:51 Güncelleme: 02.01.2025 22:59
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Siyasilerden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajları yağdı!

Bazı siyasi partilerin genel başkan ve genel başkan yardımcıları, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli ise 'Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun.' dedi.

BAHÇELİ: 'EMMİOĞLU' ŞİMDİ YETİM KALDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle mesaj yayınladı.

Devlet Bahçeli'nin sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Devlet Bahçeli'nin sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bahçeli mesajında, "Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı

Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Çok üzgünüz. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hüznümüze de sevincimize de eşlik eden unutulmaz eserleriyle hepimizin hayatına dokunan, Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden milyonların 'Ferdi Baba'sı Ferdi Tayfur'a Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat dünyamızın başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Hayatını kaybeden değerli sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir teessürle öğrendiğini vurgulayarak, özgün sesi ve eserleriyle kültür hayatına önemli katkı yapan sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve millete başsağlığı diledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise mesajında şunları kaydetti: "Türk arabesk müziğinin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran ve milyonların gönlünde taht kuran değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum.

Sanat camiasından Tayfur için başsağlığı mesajıSanat camiasından Tayfur için başsağlığı mesajı

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Siyasilerden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajları yağdı! Siyasilerden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajları yağdı! Siyasilerden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajları yağdı!
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