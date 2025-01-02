Kuşadası’nda şoke eden olay! Evden tam 4 kamyon çöp çıktı

Türkmen Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmandan gelen kötü kokular üzerine çevre sakinleri durumu Belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kötü kokunun zemin kattaki daireden geldiği belirlendi.

Kuşadası'nda evden 4 kamyon çöp çıktı (Foto: İHA)



Evde yaşayan Serap Ö., ekiplerin ikna çabaları sonucu kapıyı açtı. Eşi yaklaşık 2 ay önce organ yetmezliğinden ölen kadının evinden 4 kamyon çöp ile atık çıkartıldı. Toplanan çöp ve atıklar imha için belediyenin Yaylaköy Mahallesi'ndeki atık toplama alanına götürüldü.