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Kuşadası'nda şoke eden olay! Evden tam 4 kamyon çöp çıktı

Şoke eden olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşandı. 4 katlı bir apartmandan gelen kötü kokular üzerine çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ekipler, yalnız yaşayan kadının evinden 4 kamyon çöp çıkardı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 02.01.2025 17:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:35
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Kuşadası’nda şoke eden olay! Evden tam 4 kamyon çöp çıktı

Türkmen Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmandan gelen kötü kokular üzerine çevre sakinleri durumu Belediye ekiplerine bildirdi.

Kuşadası'nda evden 4 kamyon çöp çıktı (Foto: İHA) Kuşadası'nda evden 4 kamyon çöp çıktı (Foto: İHA)

İhbar üzerine adrese zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kötü kokunun zemin kattaki daireden geldiği belirlendi.

Kuşadası'nda evden 4 kamyon çöp çıktı (Foto: İHA) Kuşadası'nda evden 4 kamyon çöp çıktı (Foto: İHA)


Evde yaşayan Serap Ö., ekiplerin ikna çabaları sonucu kapıyı açtı. Eşi yaklaşık 2 ay önce organ yetmezliğinden ölen kadının evinden 4 kamyon çöp ile atık çıkartıldı. Toplanan çöp ve atıklar imha için belediyenin Yaylaköy Mahallesi'ndeki atık toplama alanına götürüldü.

Kuşadası'nda evden 4 kamyon çöp çıktı (Foto: İHA) Kuşadası'nda evden 4 kamyon çöp çıktı (Foto: İHA)


Sıcak suyla yıkanıp temizlenen ev, bit, pire ve haşerelere karşı da ilaçlanırken, apartman sakinleri Belediye ekiplerine teşekkür etti.

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