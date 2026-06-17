Yeni düzenleme ile hasar tespiti, eksper atamaları ve araç değer kaybı süreçleri tek bir dijital platform altında birleştirilecek. Böylece araç sahiplerinin işlemlerini daha hızlı ve şeffaf şekilde takip edebilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de trafik kazalarının ardından yürütülen hasar süreçlerinde yeni bir dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni ekspertiz sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla ülke genelinde zorunlu olarak uygulanacak.

Bu sınırın altındaki dosyalarda ise taraflar mevcut prosedürler çerçevesinde işlemlerini sürdürebilecek. Uzmanlara göre uygulama, özellikle yüksek maliyetli hasarlarda standart değerlendirme yapılmasını sağlayacak ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların azalmasına katkıda bulunacak.

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre yeni sistemde dikkat çeken başlıklardan biri hasar tutarına ilişkin eşik değer oldu. 2026 yılı trafik sigortası maddi hasar teminatının onda birini aşan, yani 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilmesi zorunlu hale gelecek.

Sistem daha önce Ordu ve Bursa'da pilot olarak uygulanırken, elde edilen sonuçların ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına karar verildi.

Bu uygulamayla eksper atamalarında standartlaşmanın sağlanması ve sürecin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.

Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) adı verilen dijital altyapı sayesinde hasar dosyası sisteme yüklendiği anda eksper ataması elektronik ortamda otomatik olarak gerçekleştirilecek. Araç sahipleri ve sigorta şirketleri de sistem üzerinden eksper talebinde bulunabilecek.

Yeni dönemin en önemli yeniliklerinden biri de eksper atamalarında uygulanacak dijital sistem olacak.

ARAÇ DEĞER KAYBI AYNI DOSYADA HESAPLANACAK

Araç sahiplerinin en fazla şikayet ettiği konuların başında gelen değer kaybı talepleri de yeni sistemle birlikte değişiyor.

Bugüne kadar çoğu zaman ayrı bir süreç olarak yürütülen araç değer kaybı hesaplamaları artık hasar dosyasının bir parçası olacak. Eksper tarafından hazırlanacak raporda yalnızca araçtaki fiziksel hasar değil, kazanın araç üzerinde oluşturduğu değer kaybı da hesaplanacak.

Böylece araç sahipleri hem onarım sürecini hem de değer kaybı işlemlerini tek dosya üzerinden takip edebilecek. Uygulamanın bürokrasiyi azaltması ve süreçleri hızlandırması bekleniyor.