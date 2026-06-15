Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklik! Değer kaybı ödemelerinde yeni uygulama

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklikler hayata geçirilecek. Değer kaybı ödemelerinden hasar onarım süreçlerine, bedeni zarar teminatlarından dijital takip sistemine kadar birçok alanda yeni uygulamalar devreye alınacak.

Zorunlu trafik sigortasında milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. YENİ TRAFİK SİGORTASI DÜZENLEMESİNDE NELER VAR? Değer kaybı tazminatından yedek parça kullanımına, bedeni zarar teminatlarından dijital takip sistemine kadar birçok alanda değişiklik öngören düzenlemenin detaylarını Sigorta Uzmanı Tahsin Aydın A Haber canlı yayınında anlattı.

DEĞER KAYBI BAŞVURULARINDA YENİ DÖNEM Yeni düzenlemenin özellikle kaza sonrası yaşanan değer kaybı başvurularında vatandaş mağduriyetini azaltmayı hedeflediğini belirten Tahsin Aydın, "Vatandaşlarımızın olası mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla teminatlarımızda belirli değişiklikler sağlandı. Bunların en önemlilerinden biri değer kaybı başvurularıydı" dedi.

Eski sistemdeki aksaklıklara değinen Aydın, "Eskiden değer kaybı başvurusu ilgili aracılar tarafından sağlanıyordu. Artık devletimiz bu düzenlemeyle aracıları ortadan kaldırdı. Vatandaşımız hiçbir başvuruya ihtiyaç duymadan, otomatik değer kaybı ödemesi tıpkı hasar ödemesi gibi banka hesaplarına yansıtılacak" ifadelerini kullandı. Aydın, bu sayede ödemelerin eksik yapılması veya aracı kurumların yanlış bilgi aktarması gibi sorunların da tarih olacağını belirtti.

HASAR ONARIMINDA ORİJİNAL PARÇA ESAS ALINACAK Düzenlemenin yedek parça konusundaki detaylarını paylaşan Tahsin Aydın, "Araçlarda oluşan hasarların onarımı sırasında parçalar değiştirilirken artık orijinal parça olması esas alındı" sözlerini kaydetti. Alternatif seçeneklere de değinen Aydın, "Sigortalının rızası olursa eşdeğer parça veya onarım da söz konusu olabilecek. Ancak buradaki önceliğimiz orijinal parça olacak" şeklinde konuştu.