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Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklik! Değer kaybı ödemelerinde yeni uygulama

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ahaber.com.tr - Özel Haber

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklikler hayata geçirilecek. Değer kaybı ödemelerinden hasar onarım süreçlerine, bedeni zarar teminatlarından dijital takip sistemine kadar birçok alanda yeni uygulamalar devreye alınacak.

Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklik! Değer kaybı ödemelerinde yeni uygulama 1

Zorunlu trafik sigortasında milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor.

YENİ TRAFİK SİGORTASI DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

Değer kaybı tazminatından yedek parça kullanımına, bedeni zarar teminatlarından dijital takip sistemine kadar birçok alanda değişiklik öngören düzenlemenin detaylarını Sigorta Uzmanı Tahsin Aydın A Haber canlı yayınında anlattı.

Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklik! Değer kaybı ödemelerinde yeni uygulama 2

DEĞER KAYBI BAŞVURULARINDA YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemenin özellikle kaza sonrası yaşanan değer kaybı başvurularında vatandaş mağduriyetini azaltmayı hedeflediğini belirten Tahsin Aydın, "Vatandaşlarımızın olası mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla teminatlarımızda belirli değişiklikler sağlandı. Bunların en önemlilerinden biri değer kaybı başvurularıydı" dedi.

Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklik! Değer kaybı ödemelerinde yeni uygulama 3

Eski sistemdeki aksaklıklara değinen Aydın, "Eskiden değer kaybı başvurusu ilgili aracılar tarafından sağlanıyordu. Artık devletimiz bu düzenlemeyle aracıları ortadan kaldırdı. Vatandaşımız hiçbir başvuruya ihtiyaç duymadan, otomatik değer kaybı ödemesi tıpkı hasar ödemesi gibi banka hesaplarına yansıtılacak" ifadelerini kullandı.

Aydın, bu sayede ödemelerin eksik yapılması veya aracı kurumların yanlış bilgi aktarması gibi sorunların da tarih olacağını belirtti.

Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklik! Değer kaybı ödemelerinde yeni uygulama 4

HASAR ONARIMINDA ORİJİNAL PARÇA ESAS ALINACAK

Düzenlemenin yedek parça konusundaki detaylarını paylaşan Tahsin Aydın, "Araçlarda oluşan hasarların onarımı sırasında parçalar değiştirilirken artık orijinal parça olması esas alındı" sözlerini kaydetti.

Alternatif seçeneklere de değinen Aydın, "Sigortalının rızası olursa eşdeğer parça veya onarım da söz konusu olabilecek. Ancak buradaki önceliğimiz orijinal parça olacak" şeklinde konuştu.

Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklik! Değer kaybı ödemelerinde yeni uygulama 5

BEDENİ ZARARLAR VE DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ

Yeni dönemde bedeni zararlara dair teminatlarda da genişlemeye gidildiğini ifade eden Aydın, "Bedeni zararlarda oluşan iş göremezlik teminatında geçici ve sürekli bakım masrafları da teminatımızla birlikte tazminat olarak ödenmeye başlanıyor" açıklamasında bulundu.

Ayrıca sürecin şeffaflaşması için dijital bir adım atıldığını belirten Aydın, "Artık hasar durumlarında e-Devlet telefon numarası aplikasyonu geliştiriliyor. Telefon numaralarıyla birlikte hasarlar takip edilecek ve sigorta şirketleri hiçbir aracı olmadan bizzat sigortalıya ulaşım sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklik! Değer kaybı ödemelerinde yeni uygulama 6

DEĞİŞİKLİKLER 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Sürücülerin sigorta teminatlarını dikkatle takip etmesi gerektiğini vurgulayan Sigorta Uzmanı Tahsin Aydın, "1 Temmuz itibarıyla bu değişiklikler yürürlüğe giriyor. Uygulamalar esas alınarak hasar ödemeleri mağdur olan kişilere bizzat yapılacak. Sigorta tasarruftur, sigorta güvendir. Sürdürülebilir geleceğimiz için teminatlarımızın varlığına dikkat ederek geleceğimizi güvence altına alıyoruz" sözleriyle yeni dönemin önemine dikkat çekti.

Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklik! Değer kaybı ödemelerinde yeni uygulama 7

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Öte yandan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" başlıklı tebliği 12 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre araç hasarı için başvuruda bulunan hak sahipleri ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak.

Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklik! Değer kaybı ödemelerinde yeni uygulama 8

Hasar başvurusu, değer kaybı talebini de kapsayacak. Yeni uygulama kapsamında değer kaybı tutarı sigorta eksperleri tarafından belirlenecek ve sigorta şirketleri tarafından hak sahiplerine bildirilecek.

Tebliğ kapsamında yapılan değişiklikler 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

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