Vergi borçlarına 72 ay taksit! Trafik cezası, MTV, öğrenim kredisi | Hangileri kapsamda?
Milyonlarca mükellefi rahatlatacak yapılandırma süreci başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu borçlarını taksitlendirmek isteyenler için kapıları açtı. 72 aya varan vade, 10 milyon TL'ye kadar teminat muafiyeti ve dijital başvuru imkânı sunan yeni düzenlemenin detayları belli oldu.
Kamuya olan vergi borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin süreç başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borçlarını taksitlendirmek isteyenler için dijital vergi dairesinde başvuru ekranları da açıldı.
Gelir, kurumlar, KDV, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil ve öğrenim kredisini yapılandıracakların 31 Ağustos'a kadar müracaat etmesi gerekiyor. Borçlar mükelleflerin mali durumlarına göre 36 ila 72 ay arasında taksitlendirilebilecek. 10 milyon TL'ye kadar olan borçların yapılandırılmasında teminat istenmiyor. Borç yapılandırması yüzde 29 tecil faiz oranıyla yapılacak. İşte detaylar…
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre 5/6/2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 16/6/2026 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince tahsil edilen tüm kamu alacakları kapsamda.
HANGİ BORÇLAR KAPSAMA GİRMİYOR?
Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi, bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile bu vergilerin beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları kapsama girmiyor.
BAŞVURULAR HANGİ SÜREDE YAPILACAK?
Borçluların, tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilmeleri için durumlarına uygun dilekçe ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Tecil edilen borçların ilk taksiti eylül ayında başlayacak, eşit taksitler halinde ödenecek.