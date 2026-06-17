İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı

"BALKON" VURGUNU: GÜNEŞ KIRICI DEĞİL, KAÇAK ALAN



Ofis ve ticari alanlardan oluşan dev bir yapıda ise "estetik" adı altında yapılan imar usulsüzlüğü dudak uçuklattı. Projede "güneş kırıcı" olarak gösterilen ve bu sayede inşaat alanına (emsal) dahil edilmeyen betonarme çıkıntıların, yerinde cam korkuluklarla kapatılarak kaçak balkonlara dönüştürüldüğü belgelendi.

Sadece bu yöntemle kazanılan bin 142 metrekarelik aykırı alan için geçtiğimiz aylarda İmamoğlu İnşaat'a 40 milyon 390 bin lira para cezası kesilmişti. Ayrıca mekanik ortak alanların da dükkana dahil edilerek haksız kazanç sağlandığı görüldü.

16 VİLLALIK SİTEDE "ÇİFT KIRIM" ÇATI HİLESİ



8 adet ikiz villadan (toplam 16 blok) oluşan bir başka projede ise çatılar hedef alındı Çatı mahya yüksekliklerinin yerinde olması gerekenden 80 ila 100 cm daha yüksek inşa edildiği belirlendi. Çatıların formu "çift kırım" yapılarak değiştirildi ve bu sayede çatı katında devasa kullanım alanı artışları sağlandı. İstanbul İmar Yönetmeliği'ne göre %45 olması gereken maksimum eğimin, bu projede gizlice %58'e çıkarıldığı hesaplandı.

ÜÇ BLOKLU SİTEDE "TERAS" OPERASYONU



3 bloktan oluşan bir başka sitede ise çatı dubleksleri üzerinde oynandı. Projede açık alan olarak görünen terasların bir kısmı odaya dahil edilerek kapalı alanlar büyütüldü. Bazı dükkanların kat yükseklikleri projeye aykırı olarak 50 cm daha alçak imal edildi; ancak bu durum daha sonra hazırlanan "kurtarma projesi" (tadilat ruhsatı) ile kılıfına uyduruldu.