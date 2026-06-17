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İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen dev operasyonda, aralarında Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat'ın şantiye şefleri ile CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Bilirkişi raporu; "hayalet projeler", usulsüz iskanlar ve projeye aykırı büyütülen lüks villalarla yapılan milyarlık vurgunu ortaya çıkardı.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü"ne yönelik soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli 3 ildeki "usulsüz iskan raporu" operasyonunda 28 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik", "imar kirliliğine neden olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 2

Aralarında CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan, İmamoğlu İnşaat A.Ş. şantiye şefleri Doğukan Pelen ve Erkan Arslan, Atabey Yapı Denetim Firması ortağı Samet Yıldırım'ın yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 27 GÖZALTI
İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 3

MİLYARLIK İNŞAAT PROJELERİ

Sabah'ın haberine göre İmamoğlu İnşaat'a ait Beylikdüzü'nde bulunan In Mari Prime, In Mari Oksijen ve In Mari Beylikdüzü'nü kapsayan değeri 2 milyar 215 milyon lirayı bulan inşaat projelerinde yapılan usulsüzlükler tek tek tespit edildi.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 4

Yaklaşık değeri 315 milyon lira olan İnmari Oksijen projesinde 63 daire ve 1 ticari alan yer alıyor. In Mari Marmara Projesi 152 daire 42 ticari alandan oluşan projenin yaklaşık değeri 1 milyar lirayı buluyor. İnmari Prime projesinde ise 18 villanın değeri ise toplam yaklaşık 900 milyon lira.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 5

39 SAYFALIK BİLİRKİŞİ RAPORU

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 39 sayfalık bilirkişi raporunda, İmamoğlu İnşaat firmasının yapı müteahhitliğini üstlendiği 4 farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, söz konusu yapılara Beylikdüzü Belediyesi tarafından tüm bu aykırılıklara rağmen Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği ortaya çıktı.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 6

SİSTEMİ "1 METREKARELİK" HAYALET PROJEYLE ALDATMIŞLAR

Rapordaki en sarsıcı tespit, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu'nu devre dışı bırakmak için kullanılan "YİBF manipülasyonu" oldu. Normal şartlarda yapı denetim firmaları Bakanlık tarafından sistem üzerinden otomatik olarak atanırken, bu projelerde hileli bir yöntem izlendiği belirlendi.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 7

2015 yılında bambaşka bir yerde başlatılan ancak feshedilen 1 metrekarelik bir "hayalet projenin" sistemdeki kimlik numarası (YİBF), 2022 yılında hukuka aykırı şekilde yeni projelere kopyalandı. Bu yöntemle, bakanlığın otomatik atama sistemi baypas edilerek, denetim firmasının müteahhit tarafından "özel olarak" seçilmesi sağlandı. Bilirkişi, bu durumu yapının "kimlik belgesinin" yasa dışı kullanımı olarak tanımladı.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 8

YATAK ODALARI GİZLİCE BÜYÜTÜLDÜ

Beylikdüzü'ndeki İmamoğlu İnşaat'a ait İnmari isimli lüks villalardan oluşan 18 konutluk bir projede yapılan incelemeler, inşaatın her aşamasında projeye ihanet edildiğini gösterdi. Onaylı projede 290 cm olarak görünen yatak odası enlerinin, yerinde 350 cm'ye çıkarılarak odaların gizlice büyütüldüğü saptandı.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 9

Emsal hesabına dahil edilmemesi için "spor odası, teknik alan, hobi odası" olarak gösterilen bodrum katlardaki bölme duvarlar hiç örülmeyerek, bu alanlar doğrudan devasa yaşam alanlarına dönüştürüldü. Villaların çatıları, onaylı projeye aykırı olarak tam 100 cm (1 metre) yükseltildi . Böylece çatı araları, mevzuata aykırı şekilde tam kat formuna getirildi.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 10

900 MİLYON LİRALIK VİLLA PROJESİ

Beylikdüzü Gürpınar mahallesinde bulunan In Mari Prime Villa projesinde 18 villa yer alıyor. Evlerin başlangıç fiyatı 46 milyon liradan başlarken toplam değerinin yaklaşık 900 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Aynı projenin hemen yakınındaki Blue Hill ismiyle yer alan projedeki konutların da aynı fiyatlara satıldığı öğrenildi.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 11

"BALKON" VURGUNU: GÜNEŞ KIRICI DEĞİL, KAÇAK ALAN

Ofis ve ticari alanlardan oluşan dev bir yapıda ise "estetik" adı altında yapılan imar usulsüzlüğü dudak uçuklattı. Projede "güneş kırıcı" olarak gösterilen ve bu sayede inşaat alanına (emsal) dahil edilmeyen betonarme çıkıntıların, yerinde cam korkuluklarla kapatılarak kaçak balkonlara dönüştürüldüğü belgelendi.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 12

Sadece bu yöntemle kazanılan bin 142 metrekarelik aykırı alan için geçtiğimiz aylarda İmamoğlu İnşaat'a 40 milyon 390 bin lira para cezası kesilmişti. Ayrıca mekanik ortak alanların da dükkana dahil edilerek haksız kazanç sağlandığı görüldü.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 13

16 VİLLALIK SİTEDE "ÇİFT KIRIM" ÇATI HİLESİ

8 adet ikiz villadan (toplam 16 blok) oluşan bir başka projede ise çatılar hedef alındı Çatı mahya yüksekliklerinin yerinde olması gerekenden 80 ila 100 cm daha yüksek inşa edildiği belirlendi. Çatıların formu "çift kırım" yapılarak değiştirildi ve bu sayede çatı katında devasa kullanım alanı artışları sağlandı. İstanbul İmar Yönetmeliği'ne göre %45 olması gereken maksimum eğimin, bu projede gizlice %58'e çıkarıldığı hesaplandı.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 14

ÜÇ BLOKLU SİTEDE "TERAS" OPERASYONU

3 bloktan oluşan bir başka sitede ise çatı dubleksleri üzerinde oynandı. Projede açık alan olarak görünen terasların bir kısmı odaya dahil edilerek kapalı alanlar büyütüldü. Bazı dükkanların kat yükseklikleri projeye aykırı olarak 50 cm daha alçak imal edildi; ancak bu durum daha sonra hazırlanan "kurtarma projesi" (tadilat ruhsatı) ile kılıfına uyduruldu.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 15

BELEDİYEDEN "YANILTICI BEYAN" VE SAHTE İSKAN

Bilirkişi raporu, tüm bu usulsüzlüklerin merkezinde CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin olduğunu dile getirdi. Projelerdeki devasa aykırılıklara rağmen Beylikdüzü Belediyesi'nin binalara Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) düzenlediği tespit edildi.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 16

Belediye yetkililerinin, Bakanlığın denetim yazılarına "yerinde herhangi bir aykırılık belirlenememiştir" şeklinde gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğu raporda açıkça belirtildi. Tadilat projelerinde kasti olarak arazi kesitlerinin ve emsal hesaplarının kaldırıldığı, planların 1/100 yerine okunması imkansız olan 1/200 ölçekte sunularak usulsüzlüklerin gizlenmeye çalışıldığı saptandı.

İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı 17

Bilirkişi, yaşanan bu tabloyu sadece bir imar suçu değil, denetimden sorumlu yapı denetim firmaları, proje müellifleri ve onay makamı olan belediye yetkililerinin dahil olduğu sistemsel bir ihlal olarak değerlendirdi.

Beylikdüzü Belediyesine usulsüz iskan operasyonu! BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NE USULSÜZ İSKAN OPERASYONU!
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