İmamoğlu İnşaat'ın iskan oyunu! Beylikdüzü Belediyesi'ndeki operasyondan imar şebekesi çıktı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen dev operasyonda, aralarında Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat'ın şantiye şefleri ile CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Bilirkişi raporu; "hayalet projeler", usulsüz iskanlar ve projeye aykırı büyütülen lüks villalarla yapılan milyarlık vurgunu ortaya çıkardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü"ne yönelik soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli 3 ildeki "usulsüz iskan raporu" operasyonunda 28 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik", "imar kirliliğine neden olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Aralarında CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan, İmamoğlu İnşaat A.Ş. şantiye şefleri Doğukan Pelen ve Erkan Arslan, Atabey Yapı Denetim Firması ortağı Samet Yıldırım'ın yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı.
MİLYARLIK İNŞAAT PROJELERİ
Sabah'ın haberine göre İmamoğlu İnşaat'a ait Beylikdüzü'nde bulunan In Mari Prime, In Mari Oksijen ve In Mari Beylikdüzü'nü kapsayan değeri 2 milyar 215 milyon lirayı bulan inşaat projelerinde yapılan usulsüzlükler tek tek tespit edildi.
Yaklaşık değeri 315 milyon lira olan İnmari Oksijen projesinde 63 daire ve 1 ticari alan yer alıyor. In Mari Marmara Projesi 152 daire 42 ticari alandan oluşan projenin yaklaşık değeri 1 milyar lirayı buluyor. İnmari Prime projesinde ise 18 villanın değeri ise toplam yaklaşık 900 milyon lira.
39 SAYFALIK BİLİRKİŞİ RAPORU
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 39 sayfalık bilirkişi raporunda, İmamoğlu İnşaat firmasının yapı müteahhitliğini üstlendiği 4 farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, söz konusu yapılara Beylikdüzü Belediyesi tarafından tüm bu aykırılıklara rağmen Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği ortaya çıktı.