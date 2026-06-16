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Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Temmuz zammı yaklaşırken emeklilik dilekçesini ne zaman vermenin daha avantajlı olduğu yeniden gündeme geldi. Başvuru tarihi, kıdem tazminatı tutarı ve emekli aylığının başlangıç zamanı üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 1

Emeklilik dilekçesinin hangi ayda verileceği, alınacak kıdem tazminatı ile emekli maaşının başlangıç tarihini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle yüksek ücretli çalışanlar açısından kararın mali karşılığı on binlerce liraya ulaşabiliyor.

Peki emeklilik dilekçesi vermek için en uygun tarih ne zaman? Temmuz ayı öncesi mi yoksa sonrası mı dilekçe vermek mantıklı? İşte ayrıntılar...

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 2

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşının belirlenmesinde sigorta başlangıç tarihi kritik rol oynuyor. 1999 öncesi emekli maaşı hesaplaması günümüzdeki sistemden farklı olarak daha avantajlı bir yapıya dayanırken, özellikle 2000-2008 arası ile 2008 sonrası dönemde kullanılan hesaplama yöntemleri önemli farklılıklar içeriyor.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 3

1999 ÖNCESİ

Sabah'ta yer alan habere göre 1999 öncesi emekli maaşı, gösterge sistemi ve yüksek aylık bağlama oranları üzerinden hesaplanıyor. Bu dönemde kazançlar güncelleme katsayılarıyla bugünkü değere taşınırken, özellikle yüzde 60 ila yüzde 80'e ulaşabilen bağlama oranları maaşları artırıyor.

2000-2008 ARASI ÇALIŞANLAR

2000-2008 arasında sigorta girişi olanlar için eski gösterge sistemi yerine güncelleme katsayısı esas alınıyor. Hesaplama yapılırken emeklilikten bir önceki yılın ekonomik verileri dikkate alınıyor.

Bu kapsamda hem enflasyon oranı (TÜFE) hem de ekonomik büyüme hızı (GSYH artışı) doğrudan hesaplamaya dahil ediliyor. Çalışanın bu yıllar arasındaki kazançları söz konusu verilerle güncellenerek bugünkü değere taşınıyor ve ardından ortalaması alınarak maaşın temeli oluşturuluyor.

Dikkat çeken nokta ise bu dönemde hem enflasyonun hem de büyüme oranının tamamının (yüzde 100'ünün) hesaba katılması.

2008 SONRASI

2008 yılından sonra sigortalı olanlar için ise daha farklı bir yöntem devreye giriyor. Bu sistemde de yine ortalama kazanç ve güncelleme katsayısı esas alınsa da ekonomik verilerin hesaplamaya dahil edilme oranı değişiyor.

Yeni yöntemde emeklilikten önceki yılın enflasyonu yine tam olarak (yüzde 100) dikkate alınırken, büyüme hızının yalnızca yüzde 30'u hesaba katılıyor. Bu da maaş hesaplamasında büyümenin etkisini sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 4

2026 GÜNCELLEME KATSAYISI NE OLDU?

2026 yılında emekli olacaklar için emekli maaşı hesabında kullanılan güncelleme katsayısı 1,3197 oldu. Buna göre bir önceki yılın enflasyon oranının tamamı ile yüzde 3,6'lık büyümenin yüzde 30'luk kısmı maaş artışlarına eklenecek. Katsayıda 1,08 puanlık artış oldu.

Güncelleme katsayısındaki artış, diğer koşulların aynı olması halinde 2026'da emekli olanların aylık hesaplamasına olumlu yansıdı.

Emekli maaşı güncelleme katsayısı hesabı:

2025 yılı TÜFE oranı: %30,89

GSYH katkısı (%3,6 büyümenin %30'u): %1,08

Toplam değerleme oranı: %31,97

Güncelleme katsayısı: 1,3197

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 5

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, emekli aylığının başlangıç tarihi ile kıdem tazminatı tutarını doğrudan etkileyebiliyor.

Emeklilik zamanlamasında yalnızca aylık hesabı değil, kıdem tazminatı tavanındaki değişim ve maaşın hangi ayda bağlanacağı da önem taşıyor.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 6

TEMMUZ ZAMMI EMEKLİLİK HESABINI NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

Emeklilik dilekçesinin Temmuz öncesi veya sonrasında verilmesi değerlendirilirken, emekli aylıklarına yapılacak zam oranları da dikkate alınıyor.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 zam almıştı. Temmuz zammının da Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere göre yüzde 18,19 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 6,48'e yükselmesi bekleniyor. Memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 13,93 artış yapılabileceği hesaplanıyor.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 7

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan 20 bin TL'lik en düşük emekli maaşı bu durumda 23 bin 638 TL'ye yükselebilecek.

Halen 27 bin 772 TL seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 643 TL'ye çıkması bekleniyor.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 8

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELİYOR

Mevcut uygulamada kıdem tazminatı tavanı 30 Haziran 2026'ya kadar 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanıyor.

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak yılda iki kez güncellendiği için Temmuz ayında yapılacak maaş artışıyla birlikte bu tutarın yaklaşık 74 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Bu durum özellikle brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde bulunan çalışanların alacağı tazminatı doğrudan artıracak. Örneğin 10 yıllık kıdeme sahip ve tavan üzerinden hesaplanan bir çalışanın Haziran ayında yaklaşık 649 bin lira olan kıdem tazminatı, Temmuz ayında yaklaşık 740 bin liraya çıkabilecek.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 9

10 YIL ÇALIŞANA 90 BİN TL'Yİ AŞAN EK TAZMİNAT

Kıdem tazminatı tavanının yüzde 13,93 artması halinde Temmuz ayından sonra emekli olacak çalışanların yıllık bazda elde edeceği ek tutar şu şekilde olacak:

  • 10 yıl kıdem: yaklaşık 90 bin 474 TL ek tazminat
  • 15 yıl kıdem: yaklaşık 135 bin 711 TL ek tazminat
  • 20 yıl kıdem: yaklaşık 180 bin 947 TL ek tazminat
  • 25 yıl kıdem: yaklaşık 226 bin 184 TL ek tazminat
Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 10

HAZİRANDA BAŞVURANLARIN 1 AYLIK MAAŞ AVANTAJI VAR

Öte yandan emeklilik başvurusunun ertelenmesi bazı çalışanlar için gelir kaybı anlamına da geliyor. SSK (4A) kapsamında emekli olanların aylıkları, başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.

Buna göre Haziran ayında emeklilik dilekçesi verenler Temmuz ayında maaş almaya başlarken, başvurusunu Temmuz'a bırakanlar ilk emekli aylıklarını Ağustos ayında alabiliyor.

Temmuz ayında başvuran kişiler, Haziran ayında başvuranlara göre emekli aylıklarını bir ay daha geç almaya başlıyor.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 11

KARAR VERİRKEN SADECE TAZMİNATA BAKMAYIN

Emeklilik kararında yalnızca kıdem tazminatı artışına ya da maaş başlangıç tarihine odaklanılmamalı. Temmuz ayında yükselecek kıdem tazminatı tavanından elde edilecek ek kazanç ile bir ay geç alınacak emekli maaşı birlikte değerlendirilmeli.

Hangi tarihte emeklilik dilekçesi verilmesinin daha avantajlı olduğu çalışanın kıdem süresi, brüt ücreti ve bağlanacak emekli maaşı tutarına göre değişiklik gösterecek.

Genel olarak kıdem tazminatı tavanı üzerinden ödeme alan ve uzun çalışma süresine sahip kişiler için Temmuz sonrasını beklemek daha avantajlı olabiliyor. Buna karşılık daha düşük kıdem tazminatı alacak veya emekli maaşını bir an önce almak isteyenler için Haziran ayında başvuru yapmak öne çıkabiliyor.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 12

SON 2.520 GÜN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Emeklilik dilekçesi vermeden önce yalnızca başvuru tarihine değil, hangi statüden emekli olunacağını etkileyen prim dağılımına da dikkat etmek gerekiyor.

Emekli olacaklar için maaşı etkileyen önemli unsurlardan biri de son 2.520 günlük prim ödemesi. Özellikle 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için son yedi yıllık dönemdeki primler, hangi kurumdan emekli olunacağını doğrudan etkileyebiliyor.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 13

HANGİ KURUMDAN EMEKLİ OLACAĞINIZI BELİRLİYOR

Sosyal güvenlik mevzuatına göre çalışma hayatında birden fazla sigortalılık statüsünde bulunan kişilerde emeklilik statüsü belirlenirken son 2.520 günlük fiili hizmet süresi esas alınıyor.

Bu süre içerisinde;

  • SSK (4A)
  • Bağ-Kur (4B)
  • Emekli Sandığı (4C)

statülerinden hangisinde daha fazla prim ödenmişse kişi genel olarak o statü üzerinden emekli ediliyor.

Örneğin son 2.520 günün 1.261 günü SSK'lı, 1.259 günü Bağ-Kur'lu olarak geçmişse kişi SSK hükümlerine göre emekli olabiliyor.

Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihi on binlerce liralık avantaj sağlayabilir 14

EMEKLİLİK BAŞVURUSU ÖNCESİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Sosyal güvenlik uzmanları, emeklilik başvurusu yapmadan önce e-Devlet üzerinden hizmet dökümünün incelenmesini ve son 2.520 günlük prim dağılımının kontrol edilmesini öneriyor. Böylece hangi statüden emekli olunacağı önceden görülebiliyor ve olası hak kayıplarının önüne geçilebiliyor.

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