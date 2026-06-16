Peki emeklilik dilekçesi vermek için en uygun tarih ne zaman? Temmuz ayı öncesi mi yoksa sonrası mı dilekçe vermek mantıklı? İşte ayrıntılar...

Emeklilik dilekçesinin hangi ayda verileceği, alınacak kıdem tazminatı ile emekli maaşının başlangıç tarihini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle yüksek ücretli çalışanlar açısından kararın mali karşılığı on binlerce liraya ulaşabiliyor.

Emekli maaşının belirlenmesinde sigorta başlangıç tarihi kritik rol oynuyor. 1999 öncesi emekli maaşı hesaplaması günümüzdeki sistemden farklı olarak daha avantajlı bir yapıya dayanırken, özellikle 2000-2008 arası ile 2008 sonrası dönemde kullanılan hesaplama yöntemleri önemli farklılıklar içeriyor.

1999 ÖNCESİ

Sabah'ta yer alan habere göre 1999 öncesi emekli maaşı, gösterge sistemi ve yüksek aylık bağlama oranları üzerinden hesaplanıyor. Bu dönemde kazançlar güncelleme katsayılarıyla bugünkü değere taşınırken, özellikle yüzde 60 ila yüzde 80'e ulaşabilen bağlama oranları maaşları artırıyor.

2000-2008 ARASI ÇALIŞANLAR

2000-2008 arasında sigorta girişi olanlar için eski gösterge sistemi yerine güncelleme katsayısı esas alınıyor. Hesaplama yapılırken emeklilikten bir önceki yılın ekonomik verileri dikkate alınıyor.

Bu kapsamda hem enflasyon oranı (TÜFE) hem de ekonomik büyüme hızı (GSYH artışı) doğrudan hesaplamaya dahil ediliyor. Çalışanın bu yıllar arasındaki kazançları söz konusu verilerle güncellenerek bugünkü değere taşınıyor ve ardından ortalaması alınarak maaşın temeli oluşturuluyor.

Dikkat çeken nokta ise bu dönemde hem enflasyonun hem de büyüme oranının tamamının (yüzde 100'ünün) hesaba katılması.

2008 SONRASI

2008 yılından sonra sigortalı olanlar için ise daha farklı bir yöntem devreye giriyor. Bu sistemde de yine ortalama kazanç ve güncelleme katsayısı esas alınsa da ekonomik verilerin hesaplamaya dahil edilme oranı değişiyor.

Yeni yöntemde emeklilikten önceki yılın enflasyonu yine tam olarak (yüzde 100) dikkate alınırken, büyüme hızının yalnızca yüzde 30'u hesaba katılıyor. Bu da maaş hesaplamasında büyümenin etkisini sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.