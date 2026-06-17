İstanbul'da korkunç olay! Kabloyla asılı halde bulundu

Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.