Sadece ruhunuzu değil, vücudunuzu da etkiliyor: 3 adımda dijital detoks
Aşırı telefon kullanımı sadece göz yorgunluğu ve baş ağrısı değil; dikkat dağınıklığı, uyku sorunları ve ruh hali dalgalanmalarıyla da ilişkilendiriliyor. Gün içinde fark edilmeden tekrar eden kullanım alışkanlıkları, davranışsal bağımlılığa dönüşebiliyor. Psikiyatri uzmanı, bu döngüyü kırmak için ölçülebilir ve uygulanabilir adımlar öneriyor.
Gün içinde sık sık telefona yönelme, odaklanma güçlüğü ve ekransız kaldığında huzursuzluk hissi, davranışsal bağımlılığın temel göstergeleri arasında yer alıyor. Bu durum hem fiziksel sağlığı hem de zihinsel dengeyi doğrudan etkiliyor. Ekran süresini kontrol altına almak ise basit ama sistemli adımlarla mümkün. İşte telefona bağımlı olduğunuzun 6 işareti ve 3 adımda dijital detoks rehberi…
TELEFON MERKEZLİ YAŞAM DÜZENİ
Telefon kullanımının günlük hayatın merkezine yerleşmesi, bağımlılığın en belirgin göstergelerinden biri olarak tanımlanıyor. Alışverişten sosyal etkileşime, haber takibinden eğlenceye kadar birçok ihtiyacın tek bir cihaz üzerinden karşılanması, ekran dışı alternatifleri giderek devre dışı bırakıyor.
Psikiyatri yardımcı doçent Dr. Naomi Dambreville, bu durumun zamanla bireyin gerçek yaşamla kurduğu bağı zayıflattığını belirtiyor. Dambreville, "Bağımlılık sadece maddelerle ilgili değil, davranışsal da olabilir." diyerek telefon kullanımının da kompulsif bir alışkanlığa dönüşebileceğini vurguluyor.
OTOMATİK KONTROL VE KAÇIRMA KORKUSU
Bildirimlere anında yanıt verme, sürekli ekranı kontrol etme ve içerikleri kaçırma endişesi, bağımlılık döngüsünü besleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Dr. Naomi Dambreville, özellikle "doomscrolling" olarak adlandırılan, olumsuz haber akışını durmaksızın takip etme alışkanlığına dikkat çekiyor.
"Bilgi sahibi olmak için sayfayı kaydırabilirsiniz ama sonunda kendinizi daha kötü hissedebilirsiniz" diyen Dambreville, bu döngünün ruh halini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. "Kötü ruh hali daha fazla kaydırmaya yol açar ve bu da ruh halini daha da kötüleştirir. Dikkat, ruh hali, öz saygıyı etkiler ve sinirlilik, kaygı veya öfkeye neden olabilir." diyor.
DİKKAT VE ODAK KAYBINI KISALTIYOR
Telefonun sürekli açık olması ve aynı anda birden fazla işle birlikte kullanılması, dikkat süresini doğrudan kısaltıyor. Günlük işlerde verim düşerken, öğrenme ve karar alma süreçleri de zayıflıyor. Dr. Naomi Dambreville, bireylerin çoğu zaman televizyon izlerken, biriyle konuşurken ya da çalışırken eş zamanlı olarak telefon kullandığını belirtiyor. Bu çoklu kullanım alışkanlığının, beynin odaklanma kapasitesini parçaladığını ve uzun vadede dikkat dağınıklığını kalıcı hale getirdiğini ifade ediyor.
BOŞLUKTA TELEFONUNA YÖNELME ALIŞKANLIĞI
Kısa süreli boşluklarda bile telefona yönelmek, zihnin dinlenmesini engelliyor. Dambreville, can sıkıntısına karşı düşük toleransın bu davranışı tetiklediğini belirtiyor. Bireylerin çoğu zaman belirli bir amaç olmadan sadece zaman geçirmek için ekranı kaydırdığını ifade eden uzman, bu alışkanlığın yaratıcılığı ve üretken düşünmeyi sınırladığını vurguluyor.