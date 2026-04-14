Sadece ruhunuzu değil, vücudunuzu da etkiliyor: 3 adımda dijital detoks

Gün içinde sık sık telefona yönelme, odaklanma güçlüğü ve ekransız kaldığında huzursuzluk hissi, davranışsal bağımlılığın temel göstergeleri arasında yer alıyor. Bu durum hem fiziksel sağlığı hem de zihinsel dengeyi doğrudan etkiliyor. Ekran süresini kontrol altına almak ise basit ama sistemli adımlarla mümkün. İşte telefona bağımlı olduğunuzun 6 işareti ve 3 adımda dijital detoks rehberi…

TELEFON MERKEZLİ YAŞAM DÜZENİ

Telefon kullanımının günlük hayatın merkezine yerleşmesi, bağımlılığın en belirgin göstergelerinden biri olarak tanımlanıyor. Alışverişten sosyal etkileşime, haber takibinden eğlenceye kadar birçok ihtiyacın tek bir cihaz üzerinden karşılanması, ekran dışı alternatifleri giderek devre dışı bırakıyor.

Psikiyatri yardımcı doçent Dr. Naomi Dambreville, bu durumun zamanla bireyin gerçek yaşamla kurduğu bağı zayıflattığını belirtiyor. Dambreville, "Bağımlılık sadece maddelerle ilgili değil, davranışsal da olabilir." diyerek telefon kullanımının da kompulsif bir alışkanlığa dönüşebileceğini vurguluyor.