CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Sadece ruhunuzu değil, vücudunuzu da etkiliyor: 3 adımda dijital detoks

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aşırı telefon kullanımı sadece göz yorgunluğu ve baş ağrısı değil; dikkat dağınıklığı, uyku sorunları ve ruh hali dalgalanmalarıyla da ilişkilendiriliyor. Gün içinde fark edilmeden tekrar eden kullanım alışkanlıkları, davranışsal bağımlılığa dönüşebiliyor. Psikiyatri uzmanı, bu döngüyü kırmak için ölçülebilir ve uygulanabilir adımlar öneriyor.

Gün içinde sık sık telefona yönelme, odaklanma güçlüğü ve ekransız kaldığında huzursuzluk hissi, davranışsal bağımlılığın temel göstergeleri arasında yer alıyor. Bu durum hem fiziksel sağlığı hem de zihinsel dengeyi doğrudan etkiliyor. Ekran süresini kontrol altına almak ise basit ama sistemli adımlarla mümkün. İşte telefona bağımlı olduğunuzun 6 işareti ve 3 adımda dijital detoks rehberi…

TELEFON MERKEZLİ YAŞAM DÜZENİ

Telefon kullanımının günlük hayatın merkezine yerleşmesi, bağımlılığın en belirgin göstergelerinden biri olarak tanımlanıyor. Alışverişten sosyal etkileşime, haber takibinden eğlenceye kadar birçok ihtiyacın tek bir cihaz üzerinden karşılanması, ekran dışı alternatifleri giderek devre dışı bırakıyor.

Psikiyatri yardımcı doçent Dr. Naomi Dambreville, bu durumun zamanla bireyin gerçek yaşamla kurduğu bağı zayıflattığını belirtiyor. Dambreville, "Bağımlılık sadece maddelerle ilgili değil, davranışsal da olabilir." diyerek telefon kullanımının da kompulsif bir alışkanlığa dönüşebileceğini vurguluyor.

OTOMATİK KONTROL VE KAÇIRMA KORKUSU

Bildirimlere anında yanıt verme, sürekli ekranı kontrol etme ve içerikleri kaçırma endişesi, bağımlılık döngüsünü besleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Dr. Naomi Dambreville, özellikle "doomscrolling" olarak adlandırılan, olumsuz haber akışını durmaksızın takip etme alışkanlığına dikkat çekiyor.

"Bilgi sahibi olmak için sayfayı kaydırabilirsiniz ama sonunda kendinizi daha kötü hissedebilirsiniz" diyen Dambreville, bu döngünün ruh halini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. "Kötü ruh hali daha fazla kaydırmaya yol açar ve bu da ruh halini daha da kötüleştirir. Dikkat, ruh hali, öz saygıyı etkiler ve sinirlilik, kaygı veya öfkeye neden olabilir." diyor.

DİKKAT VE ODAK KAYBINI KISALTIYOR

Telefonun sürekli açık olması ve aynı anda birden fazla işle birlikte kullanılması, dikkat süresini doğrudan kısaltıyor. Günlük işlerde verim düşerken, öğrenme ve karar alma süreçleri de zayıflıyor. Dr. Naomi Dambreville, bireylerin çoğu zaman televizyon izlerken, biriyle konuşurken ya da çalışırken eş zamanlı olarak telefon kullandığını belirtiyor. Bu çoklu kullanım alışkanlığının, beynin odaklanma kapasitesini parçaladığını ve uzun vadede dikkat dağınıklığını kalıcı hale getirdiğini ifade ediyor.

BOŞLUKTA TELEFONUNA YÖNELME ALIŞKANLIĞI

Kısa süreli boşluklarda bile telefona yönelmek, zihnin dinlenmesini engelliyor. Dambreville, can sıkıntısına karşı düşük toleransın bu davranışı tetiklediğini belirtiyor. Bireylerin çoğu zaman belirli bir amaç olmadan sadece zaman geçirmek için ekranı kaydırdığını ifade eden uzman, bu alışkanlığın yaratıcılığı ve üretken düşünmeyi sınırladığını vurguluyor.

FİZİKSEL BELİRTİLER ARTIYOR

Aşırı telefon kullanımı yalnızca zihinsel değil, fiziksel etkiler de oluşturuyor. Uzun süreli ekran maruziyeti baş ağrısı, göz yorgunluğu, uyku bozukluğu ve el-bilek ağrısına neden olabiliyor. Özellikle gece saatlerinde maruz kalınan mavi ışığın uyku kalitesini düşürdüğüne dikkat çekiliyor.

İLİŞKİLERDE GERİLİM OLUŞTURUYOR

Telefon kullanımının kontrolsüz hale gelmesi, sosyal ilişkiler üzerinde de doğrudan etkili oluyor. Sürekli ekranla meşgul olmak, yüz yüze iletişimi zayıflatıyor ve yakın çevrede ihmal hissi oluşturuyor. Uzun vadede sosyal bağların zayıflaması, yalnızlık ve duygusal kopuş riskini beraberinde getiriyor.

DİJİTAL DETOKS İÇİN 3 UYGULANABİLİR ADIM

Kullanma Alışkanlıklarınızı Gözden Geçirin

Ekran süresini azaltmanın ilk adımı, mevcut kullanım alışkanlıklarını net şekilde görmekten geçiyor. Gün içinde telefona kaç kez bakıldığı ve hangi uygulamalarda ne kadar zaman geçirildiği takip edildiğinde, davranış kalıpları görünür hale geliyor. Dr. Naomi Dambreville, bu farkındalığın değişim için kritik olduğunu belirterek, bireylerin neyi ne kadar kullandığını bilmeden sağlıklı bir kontrol mekanizması kuramayacağını ifade ediyor.

Net ve Uygulanabilir Bir Plan Oluşturun

Belirsiz hedefler yerine ölçülebilir ve sınırlı planlar oluşturmak gerekiyor. Örneğin sosyal medya kullanımını günlük belirli bir süreyle sınırlandırmak ve bunu düzenli olarak uygulamak, alışkanlık dönüşümünü hızlandırıyor.

Boşluğu Doldurun: Yeni Alışkanlıklar Edinin

Ekran süresini azaltırken boşluğu dolduracak alternatifler oluşturmak gerekiyor. Sadece kullanım süresini düşürmek yeterli değil. Dr. Naomi Dambreville, bireylerin yerine yeni davranışlar koymasının önemine dikkat çekiyor. Kitap okuma, yürüyüş yapma veya analog hobilerle ilgilenme gibi aktiviteler, ekran bağımlılığını azaltmada etkili oluyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin