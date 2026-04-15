Türkiye iki gün üst üste gelen okul saldırılarıyla sarsıldı. Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırı, “Bu olaylar bağlantılı mı?” sorusunu gündeme taşıdı. A Haber canlı yayınında istihbarat şefi Ramazan Almaçayır, sahadan gelen ilk bilgilerle tabloyu değerlendirirken, resmi açıklamalar gelmeden yapılacak yorumlara karşı da kritik uyarılarda bulundu.

“OKULA SALDIRI” BAŞLIĞI TÜRKİYE’Yİ ÜRPERTTİ

Can Okanlar, canlı yayında gelişmeleri aktarırken Ramazan Almaçayır’a yönelttiği soruda, “Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş. Nedir bu? Birbirleriyle ilişkilendirilebilir mi?” ifadelerini kullandı.

Ramazan Almaçayır, olayın hassasiyetine dikkat çekerek, “Bir okula saldırı başlığı gerçekten bütün velileri ürperten bir başlık. Bunun doğrudan okula mı, öğretmenlere mi yoksa öğrencilere mi yönelik olduğu netleşmeden yorum yapmak doğru olmaz” sözleriyle temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

“RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENMELİ” UYARISI

Almaçayır, geçmişte benzer olaylarda ilk gelen bilgilerin yanıltıcı olabildiğini hatırlatarak, “Geçmişte de okula saldırı şeklinde gelen bazı haberlerin aslında farklı husumetlerden kaynaklandığını gördük. Bu nedenle resmi makamlardan gelecek açıklamaları beklemek gerekiyor” dedi.

Olayın doğrudan öğrencilere veya öğretmenlere yönelik olmamasını temenni eden Almaçayır, “Umarız bu doğrudan öğrencilerimize ya da öğretmenlerimize yönelik bir saldırı değildir” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ’TAN İLK TABLO: YARALILAR VAR

Canlı yayında aktarılan ilk bilgilere göre Kahramanmaraş’taki olayın okul bahçesinde gerçekleştiği belirtilirken, Ramazan Almaçayır, “Şu an görünen tabloda okul bahçesinde gerçekleştiği belirtilen bir olay var. Saldırganın kim olduğu henüz netleşmiş değil” şeklinde konuştu.

Almaçayır, özellikle valilikten yapılacak açıklamaların kritik olduğunu vurgulayarak, “Resmi makamların açıklaması çok kıymetli” dedi.

“İKİ GÜN ÜST ÜSTE…”: AKILLARDA BÜYÜK SORU İŞARETİ

Peş peşe gelen iki olayın dikkat çekici olduğunu belirten Almaçayır, “Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş… Bu iki olayın bir bağlantısı var mı sorusu ister istemez akıllara geliyor” ifadelerini kullandı.

Eğer saldırgan profilinin öğrenci çıkması halinde durumun daha da düşündürücü olacağını belirten Almaçayır, “Eğer burada da saldırgan öğrenci çıkarsa ‘Çocuklarımıza ne oluyor?’ sorusunu sormamız gerekecek” dedi.

SİLAH DETAYI: “POMPALI TÜFEK OLABİLİR” İHTİMALİ

Almaçayır, saldırıda kullanılan silahın türüne ilişkin net bilgi olmadığını vurgulasa da, “Çok sayıda yaralı olduğu ifade ediliyor. Bu da dün kullanılan silaha benzer bir silah, örneğin pompalı tüfek kullanılmış olabilir ihtimalini akla getiriyor” şeklinde konuştu.

Ancak bu bilgilerin kesin olmadığını belirten Almaçayır, “Yanlış bilgilendirmeye yol açmamak için cümlelerimizi dikkatle seçiyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYA VE SİLAH ERİŞİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ramazan Almaçayır, olayın arka planında olabilecek risk faktörlerine dikkat çekerek, “Sosyal medyada suç unsurlarını öven içerikler, gençleri bu tür şiddete yöneltebiliyor” ifadelerini kullandı.

Yasa dışı silah erişiminin de önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Almaçayır, “Merdiven altı atölyelerde kuru sıkıdan bozma silahlar gerçek tabancaya dönüştürülüyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden de silah satışının yapıldığı tespit ediliyor” dedi.

Almaçayır, “Bu satışlar yurt dışı IP’ler üzerinden ya da sosyal medya üzerinden özel mesajlarla gerçekleştirilebiliyor” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

SON DAKİKA: VALİLİKTEN “CAN KAYBI VAR” AÇIKLAMASI

Canlı yayında aktarılan son dakika gelişmesinde Kahramanmaraş Valiliği’nin olayda can kaybı olduğunu açıkladığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Ramazan Almaçayır, “Valilik tarafından yapılan açıklamada can kaybı olduğu ifade ediliyor. Ancak detaylar henüz net değil” dedi.

SALDIRGAN KİM? KAÇTI MI? GÖZALTINDA MI?

Almaçayır, saldırganın kimliği ve durumu hakkında henüz net bilgi bulunmadığını belirterek, “Saldırgan gözaltına alındı mı, kaçtı mı, bunları bilmiyoruz. Şu anki görüntülerde olay yerinde olmadığı değerlendiriliyor” şeklinde konuştu.

Ayrıca saldırının hedefinin kim olduğunun da belirsiz olduğunu ifade eden Almaçayır, “Veliler mi, öğretmenler mi, öğrenciler mi hedef alındı, bunu bilmiyoruz” dedi.

“PROVOKASYON MU?” KRİTİK SORU

Peş peşe gelen saldırıların ardından en kritik sorunun gündeme geldiğini belirten Almaçayır, “Eğer bu planlı bir saldırıysa ve iki gün üst üste yaşanıyorsa, o zaman ‘Bir provokasyon mu var?’ sorusunu sormak zorunda kalırız” ifadelerini kullandı.

Ancak bunun kesinlik kazanmadığını vurgulayan Almaçayır, “Umarız münferit bir olaydır” dedi.

VELİLERDE BÜYÜK PANİK: “KİMSE YERİNDE OLMAK İSTEMEZ”

Olayın toplumda yarattığı etkiye de değinen Almaçayır, “Dünkü olaydan sonra veliler zaten tedirgindi. Bugün yaşanan bu olay, o endişeyi daha da artırdı” dedi.

Almaçayır, “Hiç kimse o velilerin yerinde olmak istemez” sözleriyle yaşanan paniği aktardı.

OKULLARDA GÜVENLİK TARTIŞMASI

Can Okanlar’ın “Silahlı kişiler okula nasıl giriyor?” sorusu üzerine Almaçayır, okullardaki güvenlik sistemine dikkat çekti.

Almaçayır, “Okullarda silahlı güvenlik görevlisi bulunmuyor. Genellikle sivil ya da özel güvenlik görevlileri var” dedi.

Bu durumun yeni düzenlemeleri gündeme getirebileceğini belirten Almaçayır, “Bu iki olay, güvenlik prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

“SİLAHLI SALDIRGANI DURDURMAK KOLAY DEĞİL”

Güvenlik görevlilerinin karşı karşıya kaldığı riske dikkat çeken Almaçayır, “Silahlı bir saldırgan karşısında sivil bir güvenlik görevlisinin müdahalesi çok zor. Bu noktada geri çekilmesi de anlaşılabilir bir durum” dedi.

ŞANLIURFA OLAYI VE POLİS DETAYI

Can Okanlar’ın Şanlıurfa’daki olayda bir polis memurunun görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili sorusu üzerine Almaçayır, “Bu konuyla ilgili net bilgi olmadan yorum yapmak doğru olmaz. Görevlendirme ile ilgili bir durum olabilir” şeklinde konuştu.

“İLHAM ETKİSİ” İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Can Okanlar, saldırıların birbirini tetiklemiş olabileceği ihtimaline dikkat çekerek, “Dünkü saldırı bugünkü saldırıyı yapan kişiye ilham kaynağı olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: “YARALILAR VAR”

Ramazan Almaçayır, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in açıklamasını aktararak, “Vali, Ayser Çalık Ortaokulu’nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı yaşandığını ve yaralıların olduğunu belirtti” dedi.

Almaçayır, “Valilik olayın çok taze olduğunu ve konunun derinlemesine araştırıldığını ifade etti” bilgisini paylaştı.