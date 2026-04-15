Kahramanmaraş'ta bir okulda silah sesleri! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
14 Nisan Salı günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ta bir okuldan silah sesleri geldiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüler, olayda 4 can kaybının ve 20 yaralının olduğunu açıkladı. Saldırganın ise 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. 5 silah, 7 şarjörle okulu basan saldırganın, eski emniyet mensubu olan babasının silahı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

15:31

"İÇİMİZ KAN AĞLIYOR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş yaptığı paylaşımda "Maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, üzüntülü bir olayın haberini aldık. İçimiz kan ağlıyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

 

15:31

4 BAKANLIK MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik silahlı saldırıya ilişkin 4 bakanlık başmüfettişinin, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirildiğini bildirdi

 

15:17

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ YAYIN YASAĞI KARARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş’ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

Açıklamada, "6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır" ifadelerine yer verildi.

15:10

OKUL KATLİAMLARINA ÇARPICI ANALİZ

Türkiye, peş peşe gelen okul saldırılarıyla sarsılıyor. Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan ve can kayıplarına yol açan kanlı olayların yankıları sürerken, A Haber canlı yayınına konuk olan Nöropsikolog Şahadet Ekmen Peynirci, saldırgan çocukların ruh halini ve şiddete yönelme nedenlerini mercek altına aldı.

OKUL KATLİAMLARININ PERDE ARKASI: ASIL SUÇLU KİM?

Peynirci, özellikle sosyal medya ve dijital oyunların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek, bu yaş grubundaki çocukların beyin yapısını "freni olmayan bir arabaya" benzetti.

SOSYAL MEDYA VE OYUN TEHLİKESİ

Saldırganların yaşlarının küçüklüğüne (8. sınıf öğrencisi) dikkat çeken Peynirci, aile faktörünün önemini vurgularken, günümüzde çocukları yetiştiren unsurların değiştiğinin altını çizdi.

Nöropsikolog Peynirci, "Maalesef çocukları sadece anne babalar büyütmüyor. Sosyal medya, televizyon ve telefonlardan oynanan oyunlar, izlenen filmler ciddi birer etken" diyerek şiddetin normalleşmesine vurgu yaptı. Peynirci ayrıca, "Dünyanın başka yerinde şaşkınlıkla izlediğimiz olayların yanı başımızda olması bizi değiştiren kısımdır" sözleriyle toplumsal dönüşüme işaret etti.

14:48

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili olarak 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişi görevlendirdi.

14:39

4 CAN KAYBI 20 YARALI!

SALDIRGAN 8. SINIF ÖĞRENCİSİ!

Olayın vahametini teknik detaylarla açıklayan Vali Mükerrem Ünlüer, saldırganın donanımına dikkat çekerek, "Saldırgan 8. sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. Birden fazla silah. 5 silah, 7 şarjör ile geldiğini tahmin ediyoruz" sözleriyle aktardı. Saldırganın hedef gözeterek sınıflara girdiğini belirten Ünlüer, "İki sınıfa girmiş. Adli yönden de başsavcımız gerekli çalışmaları yürütüyor" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ ACI HABERİ VERDİ

SALDIRGAN ÖLDÜ

Saldırganın etkisiz hale getirilme sürecine değinen Vali Ünlüer, "Saldırgan da vefat etti. O kargaşa anında kendisine müdahale edilerek öldü. İntihar amacıyla mı yaptı yoksa o kargaşadan mı ama kendisi de öldü" açıklamasında bulunarak olayın failinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede adli sürecin titizlikle yönetildiğini vurgulayan Ünlüer, "Yanımızda başsavcımız var, başsavcımız da adli olarak ne yapıldığını takip ediyor. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAKİ ASILSIZ HABERLERE UYARI

Olay sonrası yayılan dezenformasyonun önüne geçmek isteyen Vali Ünlüer, "Herhangi bir başka bir okulumuza da bir saldırı yok. Bu bu şekilde sosyal mecralarda falan haberler dolaşıyor. Sadece burada" ifadelerini kullanarak, saldırının tek bir merkezde gerçekleştiğini ve durumun kontrol altında olduğunu vurguladı.

 

14:36

7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ!

Kahramanmaraş'taki okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası 7 savcı görevlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu.

Gürlek, "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

14:31

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktı.
14:30

RTÜK'TEN YAYINCI KURULUŞLARA UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Nisan 2026’da Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen olaya ilişkin yayıncı kuruluşlara önemli bir uyarıda bulundu. 6112 sayılı Kanun kapsamında yapılan açıklamada, olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması, mağdurların ve ailelerin mahremiyetini ihlal edecek bilgi ve görsellerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca yalnızca yetkili makamların açıklamalarının esas alınması, sağduyulu bir dil kullanılması istenirken, bu kurallara uymayan yayınlar hakkında hızlı şekilde yasal yaptırım uygulanacağı bildirildi.

14:25

OKULLARDA PEŞ PEŞE SALDIRI ALARMI!

Türkiye iki gün üst üste gelen okul saldırılarıyla sarsıldı. Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırı, “Bu olaylar bağlantılı mı?” sorusunu gündeme taşıdı. A Haber canlı yayınında istihbarat şefi Ramazan Almaçayır, sahadan gelen ilk bilgilerle tabloyu değerlendirirken, resmi açıklamalar gelmeden yapılacak yorumlara karşı da kritik uyarılarda bulundu.

ÖNCE ŞANLIURFA ARDINDAN KAHRAMANMARAŞ! OKUL SALDIRILARINDA BİRİLERİ DÜĞMEYE Mİ BASTI?

“OKULA SALDIRI” BAŞLIĞI TÜRKİYE’Yİ ÜRPERTTİ

Can Okanlar, canlı yayında gelişmeleri aktarırken Ramazan Almaçayır’a yönelttiği soruda, “Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş. Nedir bu? Birbirleriyle ilişkilendirilebilir mi?” ifadelerini kullandı.

Ramazan Almaçayır, olayın hassasiyetine dikkat çekerek, “Bir okula saldırı başlığı gerçekten bütün velileri ürperten bir başlık. Bunun doğrudan okula mı, öğretmenlere mi yoksa öğrencilere mi yönelik olduğu netleşmeden yorum yapmak doğru olmaz” sözleriyle temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

“RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENMELİ” UYARISI

Almaçayır, geçmişte benzer olaylarda ilk gelen bilgilerin yanıltıcı olabildiğini hatırlatarak, “Geçmişte de okula saldırı şeklinde gelen bazı haberlerin aslında farklı husumetlerden kaynaklandığını gördük. Bu nedenle resmi makamlardan gelecek açıklamaları beklemek gerekiyor” dedi.

Olayın doğrudan öğrencilere veya öğretmenlere yönelik olmamasını temenni eden Almaçayır, “Umarız bu doğrudan öğrencilerimize ya da öğretmenlerimize yönelik bir saldırı değildir” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ’TAN İLK TABLO: YARALILAR VAR

Canlı yayında aktarılan ilk bilgilere göre Kahramanmaraş’taki olayın okul bahçesinde gerçekleştiği belirtilirken, Ramazan Almaçayır, “Şu an görünen tabloda okul bahçesinde gerçekleştiği belirtilen bir olay var. Saldırganın kim olduğu henüz netleşmiş değil” şeklinde konuştu.

Almaçayır, özellikle valilikten yapılacak açıklamaların kritik olduğunu vurgulayarak, “Resmi makamların açıklaması çok kıymetli” dedi.

“İKİ GÜN ÜST ÜSTE…”: AKILLARDA BÜYÜK SORU İŞARETİ

Peş peşe gelen iki olayın dikkat çekici olduğunu belirten Almaçayır, “Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş… Bu iki olayın bir bağlantısı var mı sorusu ister istemez akıllara geliyor” ifadelerini kullandı.

Eğer saldırgan profilinin öğrenci çıkması halinde durumun daha da düşündürücü olacağını belirten Almaçayır, “Eğer burada da saldırgan öğrenci çıkarsa ‘Çocuklarımıza ne oluyor?’ sorusunu sormamız gerekecek” dedi.

SİLAH DETAYI: “POMPALI TÜFEK OLABİLİR” İHTİMALİ

Almaçayır, saldırıda kullanılan silahın türüne ilişkin net bilgi olmadığını vurgulasa da, “Çok sayıda yaralı olduğu ifade ediliyor. Bu da dün kullanılan silaha benzer bir silah, örneğin pompalı tüfek kullanılmış olabilir ihtimalini akla getiriyor” şeklinde konuştu.

Ancak bu bilgilerin kesin olmadığını belirten Almaçayır, “Yanlış bilgilendirmeye yol açmamak için cümlelerimizi dikkatle seçiyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYA VE SİLAH ERİŞİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ramazan Almaçayır, olayın arka planında olabilecek risk faktörlerine dikkat çekerek, “Sosyal medyada suç unsurlarını öven içerikler, gençleri bu tür şiddete yöneltebiliyor” ifadelerini kullandı.

Yasa dışı silah erişiminin de önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Almaçayır, “Merdiven altı atölyelerde kuru sıkıdan bozma silahlar gerçek tabancaya dönüştürülüyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden de silah satışının yapıldığı tespit ediliyor” dedi.

Almaçayır, “Bu satışlar yurt dışı IP’ler üzerinden ya da sosyal medya üzerinden özel mesajlarla gerçekleştirilebiliyor” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

SON DAKİKA: VALİLİKTEN “CAN KAYBI VAR” AÇIKLAMASI

Canlı yayında aktarılan son dakika gelişmesinde Kahramanmaraş Valiliği’nin olayda can kaybı olduğunu açıkladığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Ramazan Almaçayır, “Valilik tarafından yapılan açıklamada can kaybı olduğu ifade ediliyor. Ancak detaylar henüz net değil” dedi.

SALDIRGAN KİM? KAÇTI MI? GÖZALTINDA MI?

Almaçayır, saldırganın kimliği ve durumu hakkında henüz net bilgi bulunmadığını belirterek, “Saldırgan gözaltına alındı mı, kaçtı mı, bunları bilmiyoruz. Şu anki görüntülerde olay yerinde olmadığı değerlendiriliyor” şeklinde konuştu.

Ayrıca saldırının hedefinin kim olduğunun da belirsiz olduğunu ifade eden Almaçayır, “Veliler mi, öğretmenler mi, öğrenciler mi hedef alındı, bunu bilmiyoruz” dedi.

“PROVOKASYON MU?” KRİTİK SORU

Peş peşe gelen saldırıların ardından en kritik sorunun gündeme geldiğini belirten Almaçayır, “Eğer bu planlı bir saldırıysa ve iki gün üst üste yaşanıyorsa, o zaman ‘Bir provokasyon mu var?’ sorusunu sormak zorunda kalırız” ifadelerini kullandı.

Ancak bunun kesinlik kazanmadığını vurgulayan Almaçayır, “Umarız münferit bir olaydır” dedi.

VELİLERDE BÜYÜK PANİK: “KİMSE YERİNDE OLMAK İSTEMEZ”

Olayın toplumda yarattığı etkiye de değinen Almaçayır, “Dünkü olaydan sonra veliler zaten tedirgindi. Bugün yaşanan bu olay, o endişeyi daha da artırdı” dedi.

Almaçayır, “Hiç kimse o velilerin yerinde olmak istemez” sözleriyle yaşanan paniği aktardı.

OKULLARDA GÜVENLİK TARTIŞMASI

Can Okanlar’ın “Silahlı kişiler okula nasıl giriyor?” sorusu üzerine Almaçayır, okullardaki güvenlik sistemine dikkat çekti.

Almaçayır, “Okullarda silahlı güvenlik görevlisi bulunmuyor. Genellikle sivil ya da özel güvenlik görevlileri var” dedi.

Bu durumun yeni düzenlemeleri gündeme getirebileceğini belirten Almaçayır, “Bu iki olay, güvenlik prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

“SİLAHLI SALDIRGANI DURDURMAK KOLAY DEĞİL”

Güvenlik görevlilerinin karşı karşıya kaldığı riske dikkat çeken Almaçayır, “Silahlı bir saldırgan karşısında sivil bir güvenlik görevlisinin müdahalesi çok zor. Bu noktada geri çekilmesi de anlaşılabilir bir durum” dedi.

ŞANLIURFA OLAYI VE POLİS DETAYI

Can Okanlar’ın Şanlıurfa’daki olayda bir polis memurunun görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili sorusu üzerine Almaçayır, “Bu konuyla ilgili net bilgi olmadan yorum yapmak doğru olmaz. Görevlendirme ile ilgili bir durum olabilir” şeklinde konuştu.

“İLHAM ETKİSİ” İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Can Okanlar, saldırıların birbirini tetiklemiş olabileceği ihtimaline dikkat çekerek, “Dünkü saldırı bugünkü saldırıyı yapan kişiye ilham kaynağı olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: “YARALILAR VAR”

Ramazan Almaçayır, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in açıklamasını aktararak, “Vali, Ayser Çalık Ortaokulu’nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı yaşandığını ve yaralıların olduğunu belirtti” dedi.

Almaçayır, “Valilik olayın çok taze olduğunu ve konunun derinlemesine araştırıldığını ifade etti” bilgisini paylaştı.

14:10

ACI HABER GELDİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Maalesef can kaybı var. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.

14:02

POLİSLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULDA SİLAH SESLERİ
14:00

ORTAOKULDA SALDIRI

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Olay yerinde yaralılar olduğu belirtildi.

