Algoritmadan silaha giden yol: Türkiye'de dijital radikalleşme alarmı

Şanlıurfa'da bir liseye girerek rastgele ateş açan saldırgan, 16 kişiyi yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

Bu olayın hemen ardından Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf bir öğrenci, çantasında getirdiği silahlarla iki farklı sınıfta ateş açtı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

Her iki saldırganın da PUBG adlı mobil oyuna bağımlı olduğu ve yaşlarının küçük olması, dijital içeriklerin etkisi üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

DİJİTAL DÜNYA ÇOCUKLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Türkiye, son günlerde okullarda yaşanan ve faillerin öğrenciler olduğu kanlı saldırılarla sarsıldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olaylar, yalnızca güvenlik değil, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıdı.

Saldırıların ardından yapılan değerlendirmelerde, faillerin internet içerikleriyle şekillenen bir radikalleşme sürecinden geçmiş olabileceği ihtimali öne çıktı.

KİMLİK ARAYIŞI SÜRECİ KIRILGAN HALE GETİRİYOR

Uzmanlar, son dönemde benzer vakaların artmasının yalnızca bireysel eğilimlerle açıklanamayacağını, çocuk ve gençlerin içinde bulunduğu kültürel ve sosyal çevrenin de bu süreçte belirleyici rol oynadığını belirtiyor. Geleneksel aile bağlarının zayıflaması, toplumsal değerlerle kurulan ilişkinin kırılması ve gençlerin erken yaşta dijital dünyaya yönelmesi, "kimlik arayışı" sürecini daha kırılgan hale getiriyor. Bu durumun, bazı gençlerde kendini kabul ettirme veya varlığını kanıtlama amacıyla şiddete yönelme riskini artırdığı ifade ediliyor.