Başakşehir’de nişanlı dehşeti! Genç kadını taşla öldürüp araziye attı

Olay, saat 20.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş arazide yürüyen bir kişi yerde hareketsiz şekilde yatan kadını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin Sultan Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Cesette yapılan ilk incelemelerde ise Sultan Ç.'nin kafasına aldığı taş darbesi ile hayatını kaybettiği tespit edildi.