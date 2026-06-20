Gaziantep'te korkunç olay! 8. kattan kucağındaki oğluyla atladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 32 yaşındaki Zeliha B., 4 yaşındaki oğlunu kucağına alarak 8'inci kattan aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybederken, küçük çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor.

Olay, öğle saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Zeliha B. (32), kendisiyle yaşayan 4 yaşındaki oğlu A.B.'yi kucağına alarak 8'inci kattaki evlerinden bilinmeyen bir nedenle aşağı atladı.

Olayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası siteye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası durumu ağır olan anne Zeliha B. ile oğlu A.B. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. KUCAĞINA ALDIĞI ÇOCUĞUYLA 8'İNCİ KATTAN ATLADI

Anne Zeliha B., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı oğlu A.B.'nin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.