Tartaglione, notun kendisine ait olmadığını kanıtlamak için el yazısı uzmanlarının inceleme yaptığını ifade etti. MAHKEME SÜRECİ VE GİZLİLİK KARARI Davaya bakan federal yargıç Kenneth M. Karas, notun mahkemeye teslim edilmesini emretti.

Avukat John Wieder, notu bizzat White Plains'teki federal mahkemeye götürüp bir görevliye teslim ettiğini söyledi. Ancak notun içeriğini hatırlamadığını belirtti. Not, Tartaglione'nin avukatları arasında yaşanan bir anlaşmazlığın parçası haline geldi. Bu anlaşmazlık nedeniyle mahkeme, konuyu incelemesi için bağımsız bir avukat atadı.

Süreçte bazı belgeler "avukat-müvekkil gizliliği" gerekçesiyle mühürlendi. Yargıç Karas daha sonra, gerekçesi gizli tutulan bir kararla avukat Wieder'i davadan men etti. Bugün söz konusu notun da bu gizli dosyalar kapsamında mahkeme kasasında tutulduğu belirtiliyor.

ADALET BAKANLIĞI VE SORUŞTURMALAR ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarına ilişkin milyonlarca sayfalık belgeyi yayımladığını ve kapsamlı bir tarama yaptığını açıkladı. Ancak bir bakanlık sözcüsü, bu notu görmediklerini belirtti. Not, 2023 yılında yayımlanan müfettiş raporu dahil olmak üzere Epstein'in ölümüne ilişkin resmi soruşturmalarda da yer almadı.