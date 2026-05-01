CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Jeffrey Epstein’in son mesajı ortaya çıktı! İntihar mı cinayet mi? Kan donduran sözler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pedofili ve cinsel istismar ağı kurmak suçlamasıyla tutukluyken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in, bir mahkum tarafından bulunan ve uzun süre kamuoyundan gizlenen intihar notu gün yüzüne çıktı. Mahkemeye teslim edilen nottaki ifadeler, Epstein'in karanlık ölümü üzerindeki şüpheleri yeniden alevlendirdi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, ölümünden haftalar önce yazdığı ve "intihar notu" olarak değerlendirilen bir metnin yıllardır gizli tutulduğu iddia edildi.

MAHKEME KASASINDA KİLİTLİ

Notun New York kentindeki bir federal mahkeme kasasında kilitli tutulduğu ortaya çıktı. Temmuz 2019'da Manhattan'daki cezaevinde hücresinde boynuna bez parçası dolanmış halde baygın bulunan Epstein, bu olaydan sağ kurtuldu.

Ancak haftalar sonra aynı cezaevinde ölü bulundu. Epstein'in o dönem ki hücre arkadaşı, eski polis ve dört cinayetle suçlanan Nicholas Tartaglione, olaydan kısa süre sonra hücrede bir not bulduğunu bildirdi.

"VEDA ETME ZAMANI GELDİ"

Tartaglione'ye göre not, bir kitabın içine saklanmıştı ve not defterinden koparılmış sarı bir kağıda yazılmıştı. Notta, yetkililerin Epstein hakkında aylarca soruşturma yürüttüğü ve "hiçbir şey bulamadıkları" yazıyordu.

Mesajın devamında ise şu ifadeler yer alıyordu: "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda etme zamanı geldi."

EPSTEİN'DEN ÇELİŞKİLİ İFADELER: BANA SALDIRDILAR

Temmuz ayındaki intihar girişimi sonrası cezaevi yetkilileri Epstein'in boynundaki izleri sorduğunda, Epstein hücre arkadaşı Tartaglione'nin kendisine saldırdığını öne sürdü ve intihara meyilli olmadığını belirtti.

Ancak cezaevi kayıtlarına göre Epstein, bir hafta sonra ifadesini değiştirerek Tartaglione ile hiçbir sorun yaşamadığını ve onunla aynı hücrede kalmaktan güvende hissettiğini belirtti. Tartaglione ise başından beri saldırı iddialarını reddetti.

NOT AVUKATLARA TESLİM EDİLDİ

Tartaglione, bulduğu notu avukatlarına verdiğini söyledi. Bunun nedeni, Epstein'in kendisine yönelik saldırı suçlamalarını sürdürmesi durumunda bu notun savunma açısından işe yarayabilecek olmasını düşünmesiydi.

27 Temmuz 2019'da yani intihar girişiminden dört gün sonra, Tartaglione avukatı Bruce Barket ile görüştü ve nottan bahsetti. Ancak bir gardiyan, Tartaglione'nin hücresine gidip notu almasına izin vermedi. Bunun üzerine avukat Barket, başka bir avukat olan John Wieder'i arayarak notu müvekkilden almasını istedi.

NOTUN DOĞRULANMASI SÜRECİ

Avukatlar, notun Epstein'e ait olup olmadığını doğrulamak için birkaç girişimde bulundu ancak ilk denemeler başarısız oldu. Daha sonra, 2019 sonu veya 2020 başında notun doğrulandığı belirtiliyor.

Tartaglione, notun kendisine ait olmadığını kanıtlamak için el yazısı uzmanlarının inceleme yaptığını ifade etti.

MAHKEME SÜRECİ VE GİZLİLİK KARARI

Davaya bakan federal yargıç Kenneth M. Karas, notun mahkemeye teslim edilmesini emretti.

Avukat John Wieder, notu bizzat White Plains'teki federal mahkemeye götürüp bir görevliye teslim ettiğini söyledi. Ancak notun içeriğini hatırlamadığını belirtti. Not, Tartaglione'nin avukatları arasında yaşanan bir anlaşmazlığın parçası haline geldi. Bu anlaşmazlık nedeniyle mahkeme, konuyu incelemesi için bağımsız bir avukat atadı.

Süreçte bazı belgeler "avukat-müvekkil gizliliği" gerekçesiyle mühürlendi. Yargıç Karas daha sonra, gerekçesi gizli tutulan bir kararla avukat Wieder'i davadan men etti. Bugün söz konusu notun da bu gizli dosyalar kapsamında mahkeme kasasında tutulduğu belirtiliyor.

ADALET BAKANLIĞI VE SORUŞTURMALAR

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarına ilişkin milyonlarca sayfalık belgeyi yayımladığını ve kapsamlı bir tarama yaptığını açıkladı. Ancak bir bakanlık sözcüsü, bu notu görmediklerini belirtti. Not, 2023 yılında yayımlanan müfettiş raporu dahil olmak üzere Epstein'in ölümüne ilişkin resmi soruşturmalarda da yer almadı.

EPSTEİN'İN ÖLÜMÜ VE TARTIŞMALAR

Jeffrey Epstein, 2019 yılında 66 yaşında cezaevinde ölü bulundu. New York Adli Tıp Kurumu, ölüm nedenini intihar olarak açıkladı. Ancak Manhattan Cezaevi'ndeki güvenlik ihmalleri ve ihmaller zinciri, Epstein'in ölümüne dair suikast iddiaları ve komplo teorilerinin yayılmasına neden oldu.

NEW YORK TİMES'TAN KRİTİK HAMLE

The New York Times, söz konusu notun kamuoyuna açıklanması için mahkemeye başvurdu. Gazete, notun Epstein'in ölümünden önceki ruh haline dair kritik bir delil olabileceğini savunuyor. Ancak bugüne kadar ne gazeteciler ne de kamuoyu bu notu görmüş değil.

Mobil uygulamalarımızı indirin