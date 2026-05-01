Jeffrey Epstein’in son mesajı ortaya çıktı! İntihar mı cinayet mi? Kan donduran sözler
Pedofili ve cinsel istismar ağı kurmak suçlamasıyla tutukluyken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in, bir mahkum tarafından bulunan ve uzun süre kamuoyundan gizlenen intihar notu gün yüzüne çıktı. Mahkemeye teslim edilen nottaki ifadeler, Epstein'in karanlık ölümü üzerindeki şüpheleri yeniden alevlendirdi.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, ölümünden haftalar önce yazdığı ve "intihar notu" olarak değerlendirilen bir metnin yıllardır gizli tutulduğu iddia edildi.
MAHKEME KASASINDA KİLİTLİ
Notun New York kentindeki bir federal mahkeme kasasında kilitli tutulduğu ortaya çıktı. Temmuz 2019'da Manhattan'daki cezaevinde hücresinde boynuna bez parçası dolanmış halde baygın bulunan Epstein, bu olaydan sağ kurtuldu.
Ancak haftalar sonra aynı cezaevinde ölü bulundu. Epstein'in o dönem ki hücre arkadaşı, eski polis ve dört cinayetle suçlanan Nicholas Tartaglione, olaydan kısa süre sonra hücrede bir not bulduğunu bildirdi.
"VEDA ETME ZAMANI GELDİ"
Tartaglione'ye göre not, bir kitabın içine saklanmıştı ve not defterinden koparılmış sarı bir kağıda yazılmıştı. Notta, yetkililerin Epstein hakkında aylarca soruşturma yürüttüğü ve "hiçbir şey bulamadıkları" yazıyordu.
Mesajın devamında ise şu ifadeler yer alıyordu: "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda etme zamanı geldi."