Washington'a Donald Trump ve sapık Epstein'in yeni heykeli dikildi! Poz Titanic'ten
Washington’daki Ulusal Mall’da gizemli bir sanatçı grubunun üçüncü satirik heykeli yerleştirildi. Bu kez heykel, Başkan Donald Trump ile ölmüş hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein’i “Titanic” filmindeki ünlü sahneyi canlandırırken gösteriyor. Altın rengine boyanan eser, Trump’ın Epstein’in arkasında durarak Washington Anıtı’na baktığı bir gemi burnu replikası üzerinde Jack ve Rose’un pozunu taklit ediyor.
Yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki heykelin kaidesinde, Jack ve Rose'un aşk hikâyesi ile Trump-Epstein dostluğu arasında paralellik kuran yazılar yer alıyor. Heykelin yanında ise Trump ve Epstein'in fotoğraflarının bulunduğu, "Make America Safe Again" (Amerika'yı yeniden güvenli yap) sloganı ve Adalet Bakanlığı logosunun sansürlenmiş haliyle basılmış 10 afiş sergilendi.
ÖNCEKİ YERLEŞTİRMELER
Aynı sanatçı grubu daha önce Trump ve Epstein'i konu alan iki farklı eser yerleştirmişti. Ocak ayında Epstein'in doğum günü kitabından bir notun dev replikası, Eylül'de ise "Best Friends Forever" (Sonsuza kadar en iyi arkadaş) adlı el ele tutuşan bronz heykel dikkat çekmişti. Grubun kimliği bilinmezken, eserler için Ulusal Park Servisi üzerinden aracı kullanılarak izin alındığı belirtiliyor.
TEPKİLER İKİYE BÖLÜNDÜ
Heykel, ziyaretçilerden farklı tepkiler aldı. Bazı Washington sakinleri sanatın geçmişi hatırlatmasını olumlu bulurken, bazı aileler eseri "rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Bir ziyaretçi, "Trump İran'la savaş ilan ederken Epstein dosyalarını unutturmaya çalışıyor. Bu heykel dosyaları yeniden gündeme getiriyor," dedi. Başka bir ziyaretçi ise "Komedyenler ve sanatçılar, ifade özgürlüğü baskısı altında gerçeği hatırlatıyor," yorumunu yaptı.
BEYAZ SARAY'DAN ELEŞTİRİ
Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson ise heykelin siyasi ikiyüzlülüğü yansıttığını öne sürdü. Jackson, "Ne zaman zengin Demokrat bağışçılar, Epstein ile ilişkilerini sürdüren Demokratlar için heykel yapacak?" ifadelerini kullandı.
PROTEST SANAT GELENEĞİ
Ulusal Mall uzun süredir protest sanat ve farkındalık kampanyalarına ev sahipliği yapıyor. Yeni heykelin hemen yanında bağırsak kanseri farkındalığı için binlerce mavi bayrak sergileniyor. Sıcak bir mart sabahında turistler, koşucular ve federal çalışanlar heykeli görmek için durarak yorumlarını paylaştı.