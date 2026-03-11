Washington'a Donald Trump ve sapık Epstein'in yeni heykeli dikildi! Poz Titanic'ten

Yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki heykelin kaidesinde, Jack ve Rose'un aşk hikâyesi ile Trump-Epstein dostluğu arasında paralellik kuran yazılar yer alıyor. Heykelin yanında ise Trump ve Epstein'in fotoğraflarının bulunduğu, "Make America Safe Again" (Amerika'yı yeniden güvenli yap) sloganı ve Adalet Bakanlığı logosunun sansürlenmiş haliyle basılmış 10 afiş sergilendi.

REUTERS

ÖNCEKİ YERLEŞTİRMELER

Aynı sanatçı grubu daha önce Trump ve Epstein'i konu alan iki farklı eser yerleştirmişti. Ocak ayında Epstein'in doğum günü kitabından bir notun dev replikası, Eylül'de ise "Best Friends Forever" (Sonsuza kadar en iyi arkadaş) adlı el ele tutuşan bronz heykel dikkat çekmişti. Grubun kimliği bilinmezken, eserler için Ulusal Park Servisi üzerinden aracı kullanılarak izin alındığı belirtiliyor.

TEPKİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Heykel, ziyaretçilerden farklı tepkiler aldı. Bazı Washington sakinleri sanatın geçmişi hatırlatmasını olumlu bulurken, bazı aileler eseri "rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Bir ziyaretçi, "Trump İran'la savaş ilan ederken Epstein dosyalarını unutturmaya çalışıyor. Bu heykel dosyaları yeniden gündeme getiriyor," dedi. Başka bir ziyaretçi ise "Komedyenler ve sanatçılar, ifade özgürlüğü baskısı altında gerçeği hatırlatıyor," yorumunu yaptı.