Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede

ATV ekranlarının fenomen yapımı 'Altı Üstü İstanbul', rakiplerine fark atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yakaladığı başarıyı 3. bölümle taçlandıran dizi, Dünya Kupası gündemini altüst ederken, 4. bölüm fragmanıyla şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", Dünya Kupası'nı altüst etmeye devam ediyor. Yayınlanan 3.bölümüyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde rakiplerini geride bıraktı. Yangının ardından yaşanan büyük yüzleşmeler, sürpriz transfer kararı ve finalde nefesleri kesen kaza sahnesi, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL RAKİPLERİNE FARK ATTI Henüz üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Altı Üstü İstanbul, samimi mahalle atmosferi, güçlü olay örgüsü ve aşkla harmanlanmış entrikalarıyla ekran başındakileri büyüledi. Dünya Kupası çılgınlığına meydan okuyan yapım, pazartesi gecesinin en çok izlenenleri listesinde zirveye adını yazdırarak yeni sezonun en iddialı şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

"Altı Üstü İstanbul" 3.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,70 izlenme oranı ve %25,15 izlenme payı 20+ABC1'de % 5,63 izlenme oranı ve %21,43 izlenme payıyla her iki kategoride de zirveye yerleşti.

3.BÖLÜMDE NELER OLDU? ÖLÜMLE BURUN BURUNA Dizinin üçüncü bölümünde Emir, yangının ardındaki gerçeğin peşine düşerken aldığı transfer kararı ve Melek'in gerçeği gizlemek için attığı adımlar herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükledi.