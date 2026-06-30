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Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının fenomen yapımı 'Altı Üstü İstanbul', rakiplerine fark atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yakaladığı başarıyı 3. bölümle taçlandıran dizi, Dünya Kupası gündemini altüst ederken, 4. bölüm fragmanıyla şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede 1

atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", Dünya Kupası'nı altüst etmeye devam ediyor. Yayınlanan 3.bölümüyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde rakiplerini geride bıraktı. Yangının ardından yaşanan büyük yüzleşmeler, sürpriz transfer kararı ve finalde nefesleri kesen kaza sahnesi, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede 2

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL RAKİPLERİNE FARK ATTI

Henüz üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Altı Üstü İstanbul, samimi mahalle atmosferi, güçlü olay örgüsü ve aşkla harmanlanmış entrikalarıyla ekran başındakileri büyüledi. Dünya Kupası çılgınlığına meydan okuyan yapım, pazartesi gecesinin en çok izlenenleri listesinde zirveye adını yazdırarak yeni sezonun en iddialı şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede 3

"Altı Üstü İstanbul" 3.bölümü ile

Tüm Kişiler'de %6,70 izlenme oranı ve %25,15 izlenme payı

20+ABC1'de % 5,63 izlenme oranı ve %21,43 izlenme payıyla

her iki kategoride de zirveye yerleşti.

Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede 4

3.BÖLÜMDE NELER OLDU?

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Dizinin üçüncü bölümünde Emir, yangının ardındaki gerçeğin peşine düşerken aldığı transfer kararı ve Melek'in gerçeği gizlemek için attığı adımlar herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükledi.

Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede 5

Bölüm finalinde ise Uzay'ın kurduğu tehlikeli plan ile Hasan'ın intikam hamlesi, Emir ve Uzay'ı şarampole yuvarlanan aracın içinde ölümle burun buruna bıraktı.

3. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede 6

Futbol severleri bile ekran başına kilitleyen, dram ve heyecan dolu mahalle hikayesiyle "Altı Üstü İstanbul", yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede 7

"HOCAM YARDIM ET NE OLUR..."

Fragmanda araç içerisinde sıkışan Emir ve Uzay'ın yaşadığı panik anları dikkat çekerken, "Hocam yardım et ne olur" feryadı izleyicilerin yüreklerini ağza getirdi. Patlama riski taşıyan aracın etrafındaki karakterlerin çaresizliği ve yaşanan büyük gerilim, yeni bölümün oldukça sarsıcı sahnelerle dolu olduğunun sinyalini verdi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 4. BÖLÜM FRAGMAN

Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede 8

YENİ BÖLÜM FRAGMANINA BÜYÜK İLGİ

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, dizinin sürükleyici yapısı ve her hafta çıtayı yükselten senaryosu büyük bir takdirle karşılandı.

İzleyicilerin dile getirdiği ortak görüşler ise şöyle:

"Sezon finali tadında": İzleyicilerin büyük çoğunluğu, dizinin her bölümünün bir sezon finali heyecanı yaşattığı konusunda hemfikir.

"Fragman böyleyse yeni bölümü düşünemiyorum": 4. bölüm fragmanındaki aksiyon dolu sahneler, izleyicinin yeni bölüm beklentisini zirveye taşıdı.

"Emeği geçenlere tebrikler": Dizinin sürükleyici kurgusu ve başarılı oyunculuk performansları, izleyicilerden büyük övgü topladı.

Dünya Kupası'nı altüst etti! 'Altı Üstü İstanbul' reytinglerde zirvede 9

Dizinin 4. bölümünün reytinglerde de yeni bir zirveye ulaşması bekleniyor.

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