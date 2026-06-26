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Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin iddialı yapımı 'Altı Üstü İstanbul' ile adından söz ettiren Yüsra Geyik, başarısının sırrını ve hayatındaki yeni dönemi Şamdan Plus'a anlattı. Projesine gelen yoğun ilgiden büyük mutluluk duyan güzel oyuncu, özel hayatına dair merak edilen 'aşk' sorusuna da net bir yanıt verdi.

Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı... 1

Ekranların sevilen ismi Yüsra Geyik, yeni projesi 'Altı Üstü İstanbul' ile büyük bir başarı yakalamanın mutluluğunu yaşıyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk bölümüyle reyting listelerini altüst eden dizide 'Nihal Cankaya' karakterine hayat veren başarılı oyuncu, Şamdan Plus'ın 22. yılına özel sayısına verdiği röportajda duygularını paylaştı.

Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı... 2

"HER ŞEY SU GİBİ AKTI"

Dizinin gördüğü yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Geyik, kariyerindeki bu dönemi "hayallerinin çok üstünde" olarak tanımladı. Başarılı oyuncu, set ortamı ve ekiple olan uyumuna şu sözlerle dikkat çekti:

"Beni çok mutlu eden, şahane bir ekibin buluştuğu, şimdiden kalbimde yer edinen 'Nihal'i de çok sevdiğim bir proje oldu. Maşallah demek istiyorum bize. En başından itibaren her şey o kadar su gibi aktı ki bu güzel enerjinin şimdi seyircide karşılık bulduğunu bilmek, bizi övgüleriyle ödüllendirmeleri sadece beni değil bütün ekibimizi çok mutlu ediyor."

Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı... 3

"HAYATIMDA AŞKA YER YOK"

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un da köşesine taşıdığı röportajda Yüsra Geyik, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Şu sıralar tüm odağını projesine ve ailesine çevirdiğini vurgulayan oyuncu, aşk iddialarına noktayı koydu.

Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı... 4

"Ailemle kenetlendiğimiz bir dönemdeyim" diyen Geyik, kariyerinin bu verimli döneminde duygusal bir ilişkiye kapılarını kapattığını ifade etti:

"Şu an hayatımda önceliğim kendimi iyi hissetmek, üretmek ve hayatın tadını çıkarmak"

Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı... 5

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği "Zeliş" karakteriyle hafızalara kazınan ve ardından Camdaki Kız ile Aile gibi popüler yapımlarda gösterdiği performansla başarısını perçinleyen oyuncu, şimdilerde atv'nin iddialı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul" ile gündemde.

Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı... 6

21 Haziran 1990 Samsun doğumlu olan Yüsra Geyik, sanat dolu yolculuğuna erken yaşlarda başladı. İlkokul eğitiminin ardından İstanbul'a yerleşen ve Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun olan Geyik, oyunculuk yeteneğini akademik bir temel üzerine inşa etti.

Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı... 7

EKRANLA İLK TANIŞMA

Henüz 13 yaşındayken Hayat Bilgisi dizisiyle kameralar karşısına geçerek oyunculuk dünyasına ilk adımını attı.

Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı... 8

UNUTULMAZ KARAKTERLER

Yıllarca ekranların vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar dizisindeki Zeliha Çoban rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ardından Camdaki Kız'da Melisa, Aile dizisinde ise Yağmur Akın karakterleri ile farklı rollerdeki başarısını kanıtladı.

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