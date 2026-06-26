Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı...

"HER ŞEY SU GİBİ AKTI"

Dizinin gördüğü yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Geyik, kariyerindeki bu dönemi "hayallerinin çok üstünde" olarak tanımladı. Başarılı oyuncu, set ortamı ve ekiple olan uyumuna şu sözlerle dikkat çekti:

"Beni çok mutlu eden, şahane bir ekibin buluştuğu, şimdiden kalbimde yer edinen 'Nihal'i de çok sevdiğim bir proje oldu. Maşallah demek istiyorum bize. En başından itibaren her şey o kadar su gibi aktı ki bu güzel enerjinin şimdi seyircide karşılık bulduğunu bilmek, bizi övgüleriyle ödüllendirmeleri sadece beni değil bütün ekibimizi çok mutlu ediyor."