Yüsra Geyik'in hayatında Altı Üstü İstanbul dönemi: Her şey su gibi aktı...
ATV'nin iddialı yapımı 'Altı Üstü İstanbul' ile adından söz ettiren Yüsra Geyik, başarısının sırrını ve hayatındaki yeni dönemi Şamdan Plus'a anlattı. Projesine gelen yoğun ilgiden büyük mutluluk duyan güzel oyuncu, özel hayatına dair merak edilen 'aşk' sorusuna da net bir yanıt verdi.
Ekranların sevilen ismi Yüsra Geyik, yeni projesi 'Altı Üstü İstanbul' ile büyük bir başarı yakalamanın mutluluğunu yaşıyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk bölümüyle reyting listelerini altüst eden dizide 'Nihal Cankaya' karakterine hayat veren başarılı oyuncu, Şamdan Plus'ın 22. yılına özel sayısına verdiği röportajda duygularını paylaştı.
"HER ŞEY SU GİBİ AKTI"
Dizinin gördüğü yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Geyik, kariyerindeki bu dönemi "hayallerinin çok üstünde" olarak tanımladı. Başarılı oyuncu, set ortamı ve ekiple olan uyumuna şu sözlerle dikkat çekti:
"Beni çok mutlu eden, şahane bir ekibin buluştuğu, şimdiden kalbimde yer edinen 'Nihal'i de çok sevdiğim bir proje oldu. Maşallah demek istiyorum bize. En başından itibaren her şey o kadar su gibi aktı ki bu güzel enerjinin şimdi seyircide karşılık bulduğunu bilmek, bizi övgüleriyle ödüllendirmeleri sadece beni değil bütün ekibimizi çok mutlu ediyor."
"HAYATIMDA AŞKA YER YOK"
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un da köşesine taşıdığı röportajda Yüsra Geyik, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Şu sıralar tüm odağını projesine ve ailesine çevirdiğini vurgulayan oyuncu, aşk iddialarına noktayı koydu.
"Ailemle kenetlendiğimiz bir dönemdeyim" diyen Geyik, kariyerinin bu verimli döneminde duygusal bir ilişkiye kapılarını kapattığını ifade etti:
"Şu an hayatımda önceliğim kendimi iyi hissetmek, üretmek ve hayatın tadını çıkarmak"
Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği "Zeliş" karakteriyle hafızalara kazınan ve ardından Camdaki Kız ile Aile gibi popüler yapımlarda gösterdiği performansla başarısını perçinleyen oyuncu, şimdilerde atv'nin iddialı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul" ile gündemde.