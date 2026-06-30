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Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güneş yanığı, yalnızca ciltte kızarıklık ve ağrıya neden olan geçici bir sorun değil, uzun vadede cilt sağlığını da etkileyebilen UV kaynaklı bir hasardır. Hafif vakalarda doğru bakım iyileşmeyi hızlandırırken, kabarcık, ateş ve yaygın şişlik gibi belirtiler tıbbi değerlendirme gerektirebilir.

Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler 1

Güneş yanığı, güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarının ciltte oluşturduğu hasar sonucu ortaya çıkar. Belirtiler bazen 15 - 20 dakika içinde başlasa da, yanığın gerçek şiddeti saatler sonra ortaya çıkabilir. Doğru ilk müdahale ağrı ve cilt hasarını azaltırken, yanlış uygulamalar iyileşme süresini uzatabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. İşte güneş yanığına karşı evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler…

Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler 2

Güneş Yanığı Nedir, Neden Oluşur?

Güneş yanığı; güneşten veya solaryum gibi yapay UV kaynaklarından gelen ultraviyole ışınlarının cilt hücrelerine zarar vermesi sonucu gelişen bir cilt hasarıdır. UV ışınları yalnızca cildin üst tabakasını etkilemez; daha derin katmanlara kadar ulaşarak hücre ölümüne ve iltihabi reaksiyona neden olabilir.

Korunmasız şekilde güneşte kalındığında ciltte kızarıklık, sıcaklık hissi ve hassasiyet kısa sürede başlayabilir. Ancak hasarın tamamı çoğu zaman birkaç saat sonra belirginleşir. Wms'ye göre güneş yanığı yalnızca yaz aylarının sorunu değildir. Bulutlu havalarda, kış mevsiminde ve yüksek rakımlı bölgelerde de UV ışınları cilde zarar verebilir.

Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler 3

Güneş Yanığı Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Güneş yanığının belirtileri maruz kalınan UV miktarına göre değişebilir.

En sık görülen belirtiler şunlardır:

  • Ciltte kızarıklık
  • Yanma ve sıcaklık hissi
  • Dokununca ağrı
  • Hassasiyet
  • Kaşıntı
  • Şişlik
  • Soyulma
  • Su dolu kabarcıklar

Daha ağır vakalarda ise şu belirtiler görülebilir:

  • Ateş
  • Titreme
  • Baş ağrısı
  • Bulantı ve kusma
  • Baş dönmesi
  • Yoğun susuzluk hissi
  • Halsizlik
  • Bilinç bulanıklığı

Bu belirtiler güneş çarpması veya güneş zehirlenmesi ile birlikte görülebileceğinden tıbbi değerlendirme gerektirebilir.

Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler 4

Güneş Yanığı Dereceleri ve Belirtileri

Güneş yanığı seviyesi Belirtiler Ortalama iyileşme süresi Yapılması gereken
Hafif Hafif kızarıklık, sıcaklık hissi, ağrı, kabarcık yok Birkaç gün Evde bakım çoğu zaman yeterlidir.
Orta Belirgin kızarıklık, şişlik, ağrı, küçük kabarcıklar 1-2 hafta Geniş alan etkilenmişse veya ağrı fazlaysa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Şiddetli Büyük kabarcıklar, yaygın ödem, morarma veya soluk alanlar, yüksek ateş, baş dönmesi, susuzluk, şiddetli ağrı Haftalar sürebilir Acil tıbbi değerlendirme gerekir.
Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler 5

Parmak Testi Güneş Yanığını Gösterir mi?

Bazı kişiler güneş yanığının derecesini anlamak için parmakla bastırma yöntemini kullanır. Cilde hafifçe bastırıldıktan sonra rengin geri dönmesi dolaşımın devam ettiğini gösterebilir.

Ancak bu yöntem güneş yanığının şiddetini belirlemek için güvenilir kabul edilmez. Kabarcık oluşumu, yaygın şişlik, yoğun ağrı veya genel sağlık durumunda bozulma varsa evde yapılan kontroller yerine sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler 6

Evde Güneş Yanığı Bakımı Nasıl Yapılmalı?

Hafif güneş yanıklarında amaç cildi serinletmek, nem kaybını önlemek ve ağrıyı azaltmaktır. HCA Healthcare makalesine göre önerilen temel uygulamalar şunlardır:

  • Serin duş alın veya kısa süreli serin banyo yapın.
  • Soğuk kompres uygulayın.
  • Havluyla cildi ovalamadan kurulayın.
  • Aloe vera içeren ürünler veya kokusuz nemlendiriciler kullanın.
  • Gün boyunca bol su tüketin.
  • Elektrolit içeren sıvılarla sıvı kaybını destekleyin.
  • Su oranı yüksek salatalık, karpuz ve benzeri besinleri tercih edin.
  • Gerekiyorsa uygun dozda ağrı kesici kullanın.
  • Pamuk veya keten gibi nefes alabilen kıyafetler giyin.
  • Cilt tamamen iyileşene kadar doğrudan güneşten kaçının.
Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler 7

Güneş Yanığına Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uygulama Öneri Neden?
Buzu doğrudan cilde temas ettirmek ✘ Kaçınılmalı Ciltte ek hasara neden olabilir.
Vazelin ve yoğun petrol bazlı ürünler ✘ Önerilmez Isıyı ciltte hapsedebilir.
Alkol içeren losyon, kolonya veya parfüm ✘ Kullanılmamalı Tahrişi artırabilir.
Kabarcıkları patlatmak ✘ Yapılmamalı Enfeksiyon ve iz kalma riskini artırır.
Klorlu havuza girmek ✘ Kaçınılmalı Hassaslaşan cildi daha fazla tahriş edebilir.
Aşırı kafein ve yüksek şekerli içecekler ✘ Sınırlandırılmalı Susuzluğu artırabilir.
Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler 8

Kimler Daha Yüksek Risk Altında?

Bazı kişiler güneş yanığına daha kolay yakalanabilir. Riski artıran başlıca etkenler şunlardır:

  • Açık tenli veya hassas cilt yapısına sahip olmak
  • Bebekler, çocuklar ve ileri yaştaki bireyler
  • Yaz aylarında uzun süre güneşte kalmak
  • Yüksek rakımlı bölgelerde bulunmak
  • Ekvatora yakın bölgelerde yaşamak veya seyahat etmek
  • Deniz, kum ve su gibi UV ışınlarını yansıtan alanlarda uzun süre vakit geçirmek
  • Koruyucu kıyafet kullanmamak
  • Güneş kremi sürmemek veya düzenli yenilememek

Doğum kontrol hapları, bazı mantar ilaçları ile antibiyotikler de güneşe karşı hassasiyeti artırabilir. Bu ilaçları kullanan kişilerin güneşten korunmaya daha fazla dikkat etmesi önerilir.

Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler 9

Güneş Yanığı Cilt Kanseri Riskini Artırıyor

Güneş yanığı, ciltte geçici kızarıklık ve ağrıya neden olmanın ötesinde uzun vadeli sağlık riskleri de taşıyor. UV ışınlarının yol açtığı DNA hasarı zamanla cilt kanseri gelişme olasılığını artırabiliyor. UpToDate'te yer verilen araştırmalar, yaşam boyunca tekrarlayan güneş yanıklarının özellikle melanom riskini yükselttiğini ortaya koyuyor. ABD'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırmada ise yetişkinlerin %34'ünün, çocuk ve ergenlerin ise %57'sinin son bir yıl içinde en az bir kez güneş yanığı geçirdiği belirlendi.

Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler 10

Güneş Yanığından Korunmanın En Etkili Yolları

Doğru korunma alışkanlıkları yalnızca güneş yanığını önlemekle kalmaz; uzun vadede cilt yaşlanması ve UV kaynaklı cilt hastalıklarının görülme riskinin azalmasına da katkı sağlar. Güneş yanığı riskini azaltmak için şu önlemler öneriliyor:

  • En az SPF 30 koruma faktörlü güneş kremi kullanın.
  • Güneş kremini dışarı çıkmadan yaklaşık 20 dakika önce uygulayın.
  • Yüzme veya yoğun terleme sonrası kremi yeniden sürün.
  • 10.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalmayın.
  • Gölgelik alanları tercih edin.
  • Geniş kenarlı şapka ve UV korumalı kıyafetler kullanın.
  • Kulaklar, ense, boyun ve kafa derisini korumayı ihmal etmeyin.
  • Bulutlu havalarda da güneş koruyucu kullanmaya devam edin.
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