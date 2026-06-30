Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler

Güneş yanığı, güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarının ciltte oluşturduğu hasar sonucu ortaya çıkar. Belirtiler bazen 15 - 20 dakika içinde başlasa da, yanığın gerçek şiddeti saatler sonra ortaya çıkabilir. Doğru ilk müdahale ağrı ve cilt hasarını azaltırken, yanlış uygulamalar iyileşme süresini uzatabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. İşte güneş yanığına karşı evde bakım yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler…

Güneş Yanığı Nedir, Neden Oluşur?

Güneş yanığı; güneşten veya solaryum gibi yapay UV kaynaklarından gelen ultraviyole ışınlarının cilt hücrelerine zarar vermesi sonucu gelişen bir cilt hasarıdır. UV ışınları yalnızca cildin üst tabakasını etkilemez; daha derin katmanlara kadar ulaşarak hücre ölümüne ve iltihabi reaksiyona neden olabilir.

Korunmasız şekilde güneşte kalındığında ciltte kızarıklık, sıcaklık hissi ve hassasiyet kısa sürede başlayabilir. Ancak hasarın tamamı çoğu zaman birkaç saat sonra belirginleşir. Wms'ye göre güneş yanığı yalnızca yaz aylarının sorunu değildir. Bulutlu havalarda, kış mevsiminde ve yüksek rakımlı bölgelerde de UV ışınları cilde zarar verebilir.